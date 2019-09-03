【罷課】何郭佩珍中學校董：逾90人罷課　校方不接受但容忍

大埔孔教學院大成何郭佩珍中學處理罷課學生的手法惹爭議，昨晚（2日）及今早（3日）均有人到校門外聲援，昨晚和今早分別有警員到場。 何郭佩珍中學校董劉嘉華表示，據他了解昨日有逾90名學生罷課，校董會及校方既定立場是不接受但容忍罷課，強調學校是教育機構，學生不適宜因政治訴求罷課。他又指，校方安排罷課學生留在校內指定地點，已展示出最大容忍，假若學生求提升至不合理層面，「學校唔一定要繼續接受」。

何郭佩珍中學參與罷課的學生昨日被校方禁止離開校內的演講廳，網上流出一段疑是校長梁秋雲的錄音聲帶，稱「如果你覺得你要有自由嘅話，你唯一嘅係唔做呢度嘅學生。」有學生及市民今日早上到何郭佩珍中學外聲援罷課學生，警方到場後，一名附近學校學生被警員推倒受傷送院。

何郭佩珍中學中午發聲明稱無報警，只是有一名校方人員與門外警員溝通。

劉嘉華受訪時透露，校董會立場是不接受罷課，認為教育機構而言罷課不合適，但具體細節需再與校方了解。（資料圖片／梁鵬威攝）

校董：不接受非教育原因罷課

何郭佩珍中學校董之一劉嘉華接受《香港01》電話訪問時稱，校長曾就昨日的事與校董商討，但未了解今早校門外發生的事，相信校長正忙於收拾亂局，會再向校長主動了解。

劉嘉華續指，得悉昨日（2日）有九十多名學生罷課，校董會及校方對罷課的既定立場是不接受，大原則是學校是教育的地方，若學生因政治訴求，「例如係五大訴求」要求罷課，作為教育機構是不合適亦不接受。他稱學生放學後或有其他身份，但上課時就是學生接受教育，正如教師上課應要教學生，若「無情情去罷課」亦不妥當。

有同學今早於操場舉起紙牌。（鄧栢良攝）

不接受罷課但仍容許 校董：相信係最大嘅容忍

劉嘉華強調校方雖不接受罷課，但仍「容忍或容許」學生罷課，做法是安排罷課的學生留在校內一地點，但昨日有學生不接受校方的安排。劉認為學校諒解學生要求，但當學生不停提升要求至校方覺得不合理的層面時，「學校唔一定要繼續接受」。

他提及，關鍵在於全校學生中罷課學生只佔少數，學校要保障其他學生上課的權益，形容將罷課學生安排在一地點，「相信呢個都係校方最大嘅容忍」。他又透露，2014年佔領運動期間亦曾有學生罷課，學校處理方案類同，但形容今次「比佔中時嚴重情況高好多」，相信校方將再討論處理手法的細節。