六旬賊王認海港城劫5百萬鑽飾　稱年事高難再犯　官：與年紀無關

被稱為香港「六大賊王」及「十大重犯」之一的積犯何東成，因屢劫珠寶金行聞名，他去年重操故技，夥同一名同黨行劫尖沙咀海運大廈的太子珠寶鐘錶，以螺絲批破玻璃，成功劫去6件鑽飾，總值逾550萬元。惟何事後往找任保安的弟弟而露行踪。何今(3日)在高等法院承認1項搶劫罪，求情時稱年事已高難再重犯，法官卻指何為職業罪犯，且犯罪與年紀無關，強調要考慮保護公眾，把判刑押後至11月19日，期間何繼續還押。

被告何東成承認2018年5月23日搶劫海港城的太子珠寶鐘錶。(資料圖片)

+ 8 + 7 + 6

過往搶劫曾槍殺錶行東主

現年61歲的被告何東成，報稱無業。他有8次出庭紀錄，共涉41罪，其中25項為搶劫罪。他於1993年因搶劫、企圖搶劫和誤殺等罪，被判終身監禁，之後獲刑期覆核，改為判囚37年。他於2014年獲假釋，而是次犯案仍在懲教署監管期間。

根據資料，被告和同黨於86年至91年間，搶劫一間住宅及18間珠寶金行。1989年發生於黃埔的劫案，被告逃走時向一名市民開槍，令該名市民終身癱瘓。此外，被告又於同年6月另一宗九龍城錶行劫案中，槍殺追截他的錶行東主。

官：重犯與否與年紀無關

辯方今求情時指，被告來自破碎家庭，欠缺監管，因此犯案累累。辯方指，被告因欠債而使用愚蠢的手法犯案。法官卻指，被告是使用危險的手法犯案，涉案的財物亦逾5百萬元。

辯方又指，被告在案發後向警方自首，惟法官質疑與案情不同。辯方便解釋，被告事後向他人求助，最終一名教會人士代為報案。辯方望法官考慮被告年逾60歲，出獄後難以再犯。法官指，被告是否重犯，與年紀無關，更形容被告是職業罪犯，判刑時亦需考慮保護公眾。

搶6鑽飾價值500萬

案情指，被告和一名同黨於去年5月23日晚上7時許，戴上帽、口罩和手套，走入尖沙咀海運大廈的太子珠寶鐘錶行劫。被告以螺絲批打破飾櫃，掠去6件鑽飾，價值約5百萬。期間，同黨持刀威嚇職員。兩人得手後逃離現場，而閉路電視拍到被告進入油麻地一個商場，與保安談話。而警方調查後，發現該名保安為被告胞弟。

鑽飾全被起回

被告於同月28日被捕，警方並在其袋內起回6件鑽飾。而被告在錄影會面中稱，他因投資生意失利，欠下巨債。他因此沉淪賭博，但欠債更多，共欠下50萬元。他在案發前數月，結織一名叫「阿胡」的男子，對方問他會否一同行劫。被告因負債累累而答應。惟被告指，犯案後與「阿胡」分開逃走，他負責變賣贓物。惟他事後感到後悔，遂未有賣掉鑽飾。

案件編號：HCCC191/2019