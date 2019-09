【罷課】何郭佩珍中學外學生遭警追截倒地浴血　警方：地面濕滑

反修例持續,中學生趁開學周發起罷課行動。大埔孔教學院大成何郭佩珍中學今早(3日)有人聚集,包括前來聲援的鄰校救恩書院學生及市民。根據網上片段,有警員到場調查,並追截在場人士,期間一名救恩書院學生被警員撲倒在地,據了解其口鼻受傷流血,並甩掉兩門牙;片中可見也有兩名警員跌倒。 警方於記者會主動就事件解畫,警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥稱,今早接報四宗報案,包括有何郭佩珍中學家長指校外有噪音滋擾,警員到場後發現有40至50人聚集,個別人士非該校學生,見到警員更突然逃跑,警員遂上前追查。江續指,有逃跑人士及警員隨後因「地面失滑」跌倒,其後送院治理,他強調無人被捕。

數十名何郭佩珍中學學生參與罷課,中午放學時亦有舉起標語。(盧翊銘攝)

學生疑遭警員撲倒

大埔孔教學院何郭佩珍中學昨(2日)有多名學生罷課,網上有聲帶流出,指該校校長梁秋雲表明,會將罷課學生數目向教育局呈報,引起學生不滿。今日數十名市民到場聲援,及至早上8時許,有警員到場調查,一名救恩書院學生走避不及,遭警撲倒,口鼻受傷流血,需送院治理。

大埔何郭佩珍中學外,警員撲跌救恩學生事發過程:

警方:收四宗報案 警到場聚集人士逃跑

江永祥於警方記者會表示,今早8時收到4宗999報案,當中有人報稱為該校學生家長,指稱校外出現噪音滋擾,警員接報到場調查,當時現場有40至50人聚集,個別人士並非該校學生。他續稱,該批人士見到警員後突然逃跑,警員隨即上前追查,隨後​因「地面濕滑」所致,有警員及逃跑人士跌倒。受傷人士送院治理,警員則在現場截查5人,並無任何發現,其後放行。

何郭佩珍中學中午12時許在校網刊登澄清聲明,強調校方沒有報警。(網頁文件)

有記者引述片段所見,質疑警員主動將該學生主動撲跌,而非警方所指因「地面濕滑」所致,江則重申,「部份人無著校服,唔似該校學生」,期間有人見警到場便作逃跑,同事遂追上盼了解事件。至於是否遭警員撲倒,他則稱不會再爭拗,又指期間亦有同事跌倒,但是否意外所致,他亦不敢肯定。

警察公共關係科總警司謝振中則補充指,除大埔事件以外,自昨天開學以來,警方共接獲23宗類似事件,報案人包括學校、家長、學生及途人,部分人打999、向鄰近警員求助或向校內警民關係組報案。大部分報案內容主要圍繞可疑人發現、求警協助、噪音滋擾,反映有人對校外發生的行動表示關注。

他又指,據其理解,除該學生及警員同事外,「好多人經過該位置亦跌倒」,箇中原因他不作揣測,盼各方理解。

有外國記者則形容,當時警員向學生施以擒抱(Tackling),質疑警方「講大話」,江則回應稱不同意使用該字:「因為我們不是打欖球」(As we are not playing rugby here),他隨即又指,警員延伸手臂,或是希望截停個別人士,以了解事件,但隨後雙方均告跌倒。

大埔孔教學院何郭佩珍中學校長梁秋雲今早接受傳媒追訪時,否認校方有份報案,但警察學校聯絡主任曾主動與訓導組老師聯絡,該老師有提及校外有人聚集,「我哋係講個情況,但我哋冇報警,又強調係平和」。