【罷課】何郭佩珍中學外學生遭警追截倒地浴血　警方：地面濕滑

反修例持續，中學生趁開學周發起罷課行動。大埔孔教學院大成何郭佩珍中學今早（3日）有人聚集，包括前來聲援的鄰校救恩書院學生及市民。根據網上片段，有警員到場調查，並追截在場人士，期間一名救恩書院學生被警員撲倒在地，據了解其口鼻受傷流血，並甩掉兩門牙；片中可見也有兩名警員跌倒。 警方於記者會主動就事件解畫，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱，今早接報四宗報案，包括有何郭佩珍中學家長指校外有噪音滋擾，警員到場後發現有40至50人聚集，個別人士非該校學生，見到警員更突然逃跑，警員遂上前追查。江續指，有逃跑人士及警員隨後因「地面失滑」跌倒，其後送院治理，他強調無人被捕。

數十名何郭佩珍中學學生參與罷課，中午放學時亦有舉起標語。（盧翊銘攝）

學生疑遭警員撲倒

大埔孔教學院何郭佩珍中學昨(2日)有多名學生罷課，網上有聲帶流出，指該校校長梁秋雲表明，會將罷課學生數目向教育局呈報，引起學生不滿。今日數十名市民到場聲援，及至早上8時許，有警員到場調查，一名救恩書院學生走避不及，遭警撲倒，口鼻受傷流血，需送院治理。

大埔何郭佩珍中學外，警員撲跌救恩學生事發過程：

警方：收四宗報案 警到場聚集人士逃跑

江永祥於警方記者會表示，今早8時收到4宗999報案，當中有人報稱為該校學生家長，指稱校外出現噪音滋擾，警員接報到場調查，當時現場有40至50人聚集，個別人士並非該校學生。他續稱，該批人士見到警員後突然逃跑，警員隨即上前追查，隨後​因「地面濕滑」所致，有警員及逃跑人士跌倒。受傷人士送院治理，警員則在現場截查5人，並無任何發現，其後放行。

何郭佩珍中學中午12時許在校網刊登澄清聲明，強調校方沒有報警。（網頁文件）

有記者引述片段所見，質疑警員主動將該學生主動撲跌，而非警方所指因「地面濕滑」所致，江則重申，「部份人無著校服，唔似該校學生」，期間有人見警到場便作逃跑，同事遂追上盼了解事件。至於是否遭警員撲倒，他則稱不會再爭拗，又指期間亦有同事跌倒，但是否意外所致，他亦不敢肯定。

警察公共關係科總警司謝振中則補充指，除大埔事件以外，自昨天開學以來，警方共接獲23宗類似事件，報案人包括學校、家長、學生及途人，部分人打999、向鄰近警員求助或向校內警民關係組報案。大部分報案內容主要圍繞可疑人發現、求警協助、噪音滋擾，反映有人對校外發生的行動表示關注。

他又指，據其理解，除該學生及警員同事外，「好多人經過該位置亦跌倒」，箇中原因他不作揣測，盼各方理解。

有外國記者則形容，當時警員向學生施以擒抱（Tackling），質疑警方「講大話」，江則回應稱不同意使用該字：「因為我們不是打欖球」（As we are not playing rugby here），他隨即又指，警員延伸手臂，或是希望截停個別人士，以了解事件，但隨後雙方均告跌倒。

大埔孔教學院何郭佩珍中學校長梁秋雲今早接受傳媒追訪時，否認校方有份報案，但警察學校聯絡主任曾主動與訓導組老師聯絡，該老師有提及校外有人聚集，「我哋係講個情況，但我哋冇報警，又強調係平和」。