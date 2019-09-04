【罷課】傳中華基金中學報警阻罷課　校長：無召警　盼如常上課

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日大專及中學學界均發起罷課，促請政府回應市民五大訴求。位於小西灣的中華基金中學有學生指，校方阻撓學生罷課，又警告會將參與學生退學，並聲稱校方已就事件報警，一批校友於早上到場聲援罷課的師弟妹。 中華基金中學署理校長何迪信於早上約11時見傳媒，澄清校方未有召喚警方到場，而學生若獲家長同意不上課，將不會處罰罷課學生，但強調希望同學能如常上課。

中華基金中學署理校長何迪信早上約11時到校門外見傳媒，提出三點澄清。他稱如學生獲家長同意不上課，校方不會作處罰、亦不會要求學生退學；校方未有召喚警方到場，包括防暴警察；校方尊重同學訴求，但希望同學能如常上課。不過，他發言後並未有回答記者提問，包括有指學校會處分參與罷工的老師等傳聞，便返回學校內。

此外，罷課行動組的學生原訂於早上9時半見傳媒，但現場有校友稱，罷課學生被校方阻撓受訪，並引述校務處稱，校方可能不容許高年級學生如往常般外出午膳。

署理校長何迪信澄清校方未有召喚警方到校。（張嘉敏攝）

早前有中六學生引述罷課行動組的學生稱，關注組於周二（3日）下午與校監伍淑清會面，伍向學生強調中國歷史偉大，稱日後可協助同學求職等，「叫我哋唔好搞咁多嘢。」他們又引述校方稱，會將參與罷課的學生退學，又稱有老師曾向他們表示校方已就事件報警。今日早上一度有近百名校友及同區中學學生冒雨到校外聲援，要求校長交代事件。

伍淑清為美心集團創辦人伍沾德長女，曾任全國政協常委。