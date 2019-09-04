【逃犯條例】方仲賢被指涉盜竊　被捕後獲釋　批警濫捕製白色恐怖

反修例風波持續，警方近日大舉搜捕街上的示威者及市民，其中浸會大學生會會長方仲賢、科技大學學生會外務副會長吳一鳴及教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆，分別於8月31日及9月2日被捕。其中方仲賢因拾獲同校同學的財物，被警方指涉盜竊被捕，最終無條件獲釋。 三人今日（4日）見記者，回應警方濫捕、對學生會成員製造白色恐怖的手法。

方仲賢（圖中白衣者）一個月內遭兩度拘捕。（資料圖片）

8.31太子站車廂發生嚴重衝突，兩日後示威者發起在該站外獻花，最終演變成驅散及拘捕事件。當中浸大學生會會長方仲賢涉「盜竊」被捕，其後獲無條件釋放。方今日聯同兩位經歷濫捕的學生會代表今召開記者會見傳媒。

方仲賢計劃向警提民事索償

方仲賢指，當晚與科大學生會外務副會長吳一鳴打算吃宵夜，經過旺角彌敦道近維景酒店時，突然有「速龍」一擁而上。在搜身時，方稱，曾主動遞上銀包，又向警員展示同學失物，並解釋曾與失物事主聯絡，惟警方最終都以盜竊罪名拘捕，批評警方濫捕，反問為何「短暫擁有他人物品」都是被捕理由，強調不會受白色恐怖影響。他亦計劃會向警方作出民事索償。

至於，教大會長梁耀霆8.31在太子站被捕。梁憶述當日自己身穿西裝，剛好乘車經過太子站，由於當時列車停駛，他離開車廂後，欲乘扶手電梯前往月店，豈料防暴警察與「速龍」前後包抄，最後他與其他無辜市民被控非法集結罪，直言執法無理。