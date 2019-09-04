港府公布下學年SSSDP學士課程範疇不變　學額削180個

政府今日（4日）公布，在2020/21學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）將資助六所專上院校共37個學士學位課程，當中包括建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待，合共3,056個學額。 受惠學額較本學年減約180個、課程數目亦減少1個，惟整體受惠的十個範疇並沒更改。

珠海學院共有3個課程受惠於SSSDP計劃，包括傳播及跨媒體、建築學及資訊科學學士課程。（資料圖片）

教育局在諮詢相關政策局和部門後，決定下學年為10個對人才需求殷切的範疇、合共37個指定課程提供資助。課程數目雖較本學年減少1個，但涉及範疇不減，包括建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。而學士學位學額亦由本學年的3,236個，略減至3,056個。

而資助額將按綜合消費物價指數的變動調整，下學年實驗室為本課程的每學年資助額，將由本學年的72,800元，增至74,600元；而非實驗室為本課程的資助額則由每年41,700元增至42,800元。而調整後的資助額適用於符合資格的新生和舊生。欲了解計劃詳情者可瀏覽計劃網頁。



另外，資助計劃由本學年起擴至指定副學位課程，港府稍後將公布2020/21學年的參與院校、副學位課程、資助學額、資助金額等詳情。