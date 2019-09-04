【逃犯條例】被扣留男童申請人身保護令　官欲了解聆訊情況明午判

反《逃犯條例》修訂引發連場爭議，上周出現連日圍堵深水埗警署，三名中學生在警察清場時被捕，警方向法庭為三童申請保護令，處理的裁判官卻要他們暫住兒童院以索取報告。其中一名男童的家人，昨向高院為男童申請人身保護令，要求男童立即獲釋，案件今午（4日）在高院開庭聆訊，高院法官周家明指，原審的裁判官曾建議警方作調查，坦言此舉並非他預料之內，因此要求律政司提供當時聆訊資料，並押後至明天作裁決。

深水埗警署外：警方於警署內用「大聲公」警告此為襲警行為，要求他們停止用鐳射筆射向警署。（高仲明攝）

涉案15歲男童與另外兩名13及15歲女童，上周六被帶到九龍城裁判法院，警方向法庭申請保護令。裁判官杜浩成要為男童及另外兩女童索取報告，期間3童均須暫住兒童院，案件押後至9月27日再訊，以索取他們社署報告。

索取報告毋須拘留男童

高院今午處理男童的人身保護令申請時，原是閉門聆訊，後改為公開聆訊。代表男童的律師指，男童無論成績和品行都不錯，其就讀學校的校長也為他寫信作證。若男童在開學時期被判入住兒童院，並將因此缺席一個月，將會對他有所影響。律師又指，少年法庭押後以待社署的報告，但未有證據顯示，需在男童被扣留下才可取得。

裁判官未有接納男童解釋

律政司代表回應指，裁判官要男童暫住兒童院，是合法決定，案件將於9月27日再訊，男童被扣留的時間符合法例要求。而裁判官在少年法庭時，已表明不接納男童身處現場的解釋和被捕的原因。

惟法官周家明卻想了解杜官在處理該案時的情況。周官指，裁判官曾建議警方作出調查，這亦非其意料之內，故想了解當時聆訊的情況，因此要求律政司的代表索取指示，並於明天以書面提交資料。法官會於明天下午頒發判詞，決定男童是否獲釋。

案件編號：HCAL2563/2019