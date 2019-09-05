【區議會選舉】調查指逾七成受訪青年批區會欠人才　無反映民意

新一屆區議會選舉將於11月24日舉行，外界普遍預期在現時社會形勢下，建制與非建制陣營的議席分佈格局會否再現變化。 香港青年協會旗下智庫「青年創研庫」今日（5日）公布「強化區議會的角色與職能」研究結果，發現超過七成受訪青年同意「區議會缺乏人才」及不同意「區議會資訊透明度高」。當問及影響區議會職能發揮首三大障礙，結果分別是各自為政（36%）、政府官員毋須向區議會負責（27.7%）及區議會實權太小（11.5%）。

香港青年協會旗下智庫「青年創研庫」今日（5日）公布「強化區議會的角色與職能」研究結果，發現超過七成受訪青年同意「區議會缺乏人才」及不同意「區議會資訊透明度高」。（區議會網頁截圖）

調查在今年7月12日至17日以實地訪問形式進行，成功訪問520名年齡介乎18至35歲本港青年，發現三分一受訪者認為，區議會最大存在價值是作為民意代表，並認為擔當向政府提供意見及促進居民參與的職能及角色重要性平均達7.26分及6.99分（10分為滿分），但對區議會上述兩方面表現評價平均只有4.72分及4.62分，則不合格。

此外，74%受訪者不信任區議會，在投票選區議員時，逾三成受訪者以候選人的議政能力或個人能力為最重要考慮。

研究發現區議會障礙 包括政府可繞過區議會進行討論

該研究亦邀請19名專家、學者及現屆區議員進行訪談，發現區議會遇到的障礙包括政府可繞過區議會，將相關議案交到其他諮詢會進行討論；區議員提出的意見被政府部門以各種理由婉拒；選區過小令區議員容易聚焦小區利益，忽略提供宏觀社會政策動力、有利地區整體規劃機會；區議會資訊仍以傳統形式如錄音聲帶及文字檔等發放，對市民而言資訊容易過時、閱讀便捷度不理想。

「青年創研庫」建議審視區議會在民意反映及向政府提供意見等方面成效，擴闊選區、在各區議會增設資料研究組，就所屬地區問題定期研究、透過各種媒體平台和技術，大力改善區議會資訊發布流通程度，如增設會議直播等。