【逃犯條例】鐵路工會於政總請願　提五大訴求促保障員工乘客安全

大批市民昨晚（4日）在港鐵寶琳站聚集，要求港鐵交代8.31封站事件。期間有示威人士包圍一名休班站長，雙方發生肢體衝突，該名站長其後遭襲擊受傷，站內設施亦遭破壞。香港鐵路工會聯合會對上述行為予以強烈譴責，並在今日（5日）下午到政府總部門外請願，並提出五大訴求，促請當局保障港鐵員工及乘客安全。

鐵路工會聯合會今日下午到政府總部門外請願，並提出5大訴求，促當局責成相關部門保障乘客及港鐵員工安全。（香港鐵路工會聯合會提供）

反修訂《逃犯條例》爭議持續，過往一連串示威遊行多次波及港鐵，多個車站設施遭受不同程度破壞。

工會形容示威者視法制如無物

香港鐵路工會聯合會數名代表今日下午到政府總部門外請願，提及昨日（4日）特首林鄭月宣布撤回修例後，示威者仍圍攻港鐵站，形容在法庭禁制令生效期間仍視法制如無物，憂情況一直持續終演變成「恐怖襲擊」。

故工會提出五大訴求，包括盡快落實檢控違反港鐵附例及法庭禁制令人士；加強政府、港鐵與警方合作，增設預警機制，因應情況隨時封站；每日安排警察在車站駐守；成立政府、港鐵及工會三方應變小組以應對突發事件；以及要求港鐵主席慰問及激勵港鐵員工。他們其後遞交請願信，促當局盡快責成相關部門以保障員工及乘客安全，使香港回復平靜。

工聯會理事長黃國今日亦就寶琳站衝突事件發新聞稿指，港鐵應審視及完善車務應變措施，以確保鐵路運作暢順、員工及乘客安全。對於港鐵連日來遭受破壞，則認為警方應果斷執法，以保障市民使用交通工具的權利。