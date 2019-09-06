【逃犯條例】中大調查：6成支持和理非　比支持用激進手法多逾倍

特首林鄭月娥於本周三（4日）宣佈正式「撤回」 修訂《逃犯條例，》惟修例引致的風波仍未平息。中文大學香港亞太研究所一項調查發現，有26.9%受訪者同意只有用激烈手法才可使政府回應訴求，有33.1%受訪者認為未來一個月示威衝突情況將會更加嚴重。 同時，有58.8%的受訪者同意，向政府爭取訴求時，必須堅持要用「和平、理性、非暴力」的方式，惟該比率較2017年7月特首林鄭月娥剛上任時的同類型調查下跌了14.6個百分點。

行政長官林鄭月娥於本月4日宣佈撤回修訂《逃犯條例》，引起市民關注。（資料圖片）

近半受訪者促示威者與政府各讓一步

香港中文大學香港亞太研究所（亞太所）於8月21至27日進行電話調查，成功訪問716名18歲或以上的市民。結果顯示，有48.7%的受訪者認為示威者與政府應「各讓一步，求同存異」，但同時亦有38.8%受訪者認為示威者應「堅持訴求，不應該退讓」。

調查結果顯示，35.2%的受訪者估計，未來一個月的示威衝突情況，將仍然會和現時差不多，33.1%認為將會更加嚴重，預料情勢會緩和一些只有15.9%。

結果亦顯示，有58.8%的受訪者同意，向政府爭取訴求時，必須堅持要用「和平、理性、非暴力」的方式，該比率較2017年7月特首林鄭月娥剛上任時的同類型調查下跌了14.6個百分點；而表示不同意的有8.2%，較2017年調查上升了2.4百分點；回答一半半的則有31.1%，較2017年調查高14百分點。

6月12日，警方施放催淚彈驅散示威者，馬路中心留下大量雜物。（鄭子峰攝/資料圖片）

四成接受鐳射筆VS胡椒噴劑

同時，當受訪者被問到，是否同意「現時香港只有用激烈手法才可迫使政府回應市民的訴求」時，有26.9%受訪者表示同意，不同意的有35.1%，有36.1%受訪者則表示一半半。

受訪者亦被問到，在激烈的示威衝突中，可以接受部分示威者用什麼方法和警方抗爭，相對較多受訪者回答鐳射筆，佔39.8%；最少受訪者接受汽油彈（2.5%）。但也有35.6%表示，不接受任何暴力方式。同樣地，當警方對付部分示威者時，相對較多受訪者回答可接受使用胡椒噴劑，有41.9%。最少人接受使用橡膠子彈（8.5%），但亦有25.3%受訪者表示，不接受任何暴力方式。

修訂《逃犯條例》引起極大風波。（資料圖片）

逾半人認為示威活動造成日常不便

關於逃犯修訂條例的示威遊行已持續了三個月，有54.2%的受訪者表示，示威活動曾對其日常生活造成不便，44.7%則說沒有。在表示有造成不便的受訪者中，41.2%稱這些不便「可以接受」，26.5%則指「不可接受但可以理解」，30.4%表示「不可接受亦不可以理解」。

調查同時詢問了受訪者，「民主普選」、「經濟繁榮」和「社會穩定」那一樣最重要和次要，每人可回答多於一個答案。結果顯示，70.5%的受訪者認為「民主普選」最重要，67.7%指是「社會穩定」，而認為是「經濟繁榮」最重要的也有61.3%，反映該三種價值在受訪者心目中都普遍地具有相當重要性，重要程度分別不由大。