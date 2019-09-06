【逃犯條例】醫管局職員反修例集會　逾400職員戴口罩靜坐

反修例風波並未因行政長官林鄭月娥前日（4日）宣布撤回修例而平息。有公立醫院醫護人員繼在本周一（2日）發起靜坐、默站及組成醫護人鏈後，今天再發起「醫護同心，救港救人」專職醫護集會，在下午到醫院管理局總部「接放工」，聲言要「幫高層搵返良心」。 記者在現場所見，超過400位醫管局職員在醫管局大樓地下大堂聚集，他們均戴上口罩，部分職員舉起橫額及圖片，抗議警察濫用私刑、醫管局漠視病人權益。

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據現場記者觀察，下午4時35分，大約有400至500位醫管局職員在醫管局大樓地下舉行靜坐集會，接近坐滿整個大堂。大部分職員穿上黑衣、戴上口罩，亦有少數職員穿上急救人員專用的反光背心、戴上頭盔及眼罩等防護裝備。

超過一半集會職員舉起橫額及字樣，包括「醫護同心，救港救人」、「病人私隱被侵犯，任由警方查閱」、「追究警察濫權」、「五大訴求，缺一不可」等等。有部分職員則舉起示威者的受傷圖片，示意不滿警方執法。

下午5時，兩位公立醫院註冊護士宣布集會開始。她們呼籲參加集會的職員戴上口罩，因救護人員到示威現場工作時，所承受的風險不低於示威者，並稱不能接受警察執法行為。全體參加者叫口號，包括「醫護同心，救港救人」、「醫護救人，為何不能」、「黑警還眼」等。

集會發言人譴責政府對撤回修例以外的四項訴求毫無回應，並任由警方進行拘捕行動，導致嚴重傷害個案，醫護人員對此感到憤怒、痛心。