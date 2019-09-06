【警方記者會】周日遮打集會主辦方今向警提交申請　料5000人參加

有網民發起於周日（8日）下午在愛丁堡廣場舉行「香港人權及民主法案集會」，並計劃遊行往美國領事館請願，促請美國國會通過《香港人權及民主法案》。警方今日（6日）下午4時舉行例行記者會，中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑在會上表示，主辦方今日中午正式向警方作出通知，表示希望於周日下午1時半至5時半於遮打花園舉行集會，並由遮打花園沿花園道，遊行至下亞厘畢道，預計參與人數預計5,000人，警方將按既定程序作風險評估，考慮會否發出「不反對通知書」。

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑在會上表示，正處理周日（8日）遮打花園集會和遊行申請。(魯嘉裕攝)

將考慮時間及參加人數

郭進傑表示，網上發起有關周日（8日）在中環舉行的集會醞釀和討論多時，主辦方今日中午正式向警方作出通知。他稱警方將按既定程序作風險評估，並將考慮會否發出「不反對通知書」。郭進傑續言警方亦會考慮當日派出適當人手，並作適當的人群管理措施，以確保當天的活動在安全和有秩序的情況下進行。

另外，郭進傑又稱警方不便透露考慮條件及相關風險評估細節，惟活動舉行日期、預計參與人數，以及集會地方是否足夠容納預計參與人數，將會是其中考慮因素。警方將會繼續與主辦方溝通，協助進行風險評估。

被問及警方過去多次就不同遊行及集會發出「反對通知書」，郭進傑表示不同意反「反對通知書」等同打壓市民言論自由。他指警方需要按每一個集會的風險評估作考慮，警方於過去一星期亦曾經發出「不反對通知書」，包括周一（2日）及周二（3日）的罷課集會。