【太子衝突】否認「趕記者」出站　反問是否必需到警方防線前採訪

警方在上周六（8月31日）及本周日（1日）曾禁止記者進入港鐵站內採訪，被記協批評損害新聞自由和公眾知情權。警方今日（6日）下午4時舉行例行記者會，機場警區副指揮官劉榮基表示不會使用驅散或「趕記者」的說法，相信現場警員是呼籲傳媒到比較安全的地方採訪。他會上更一度反問記者，是否必須到警方防線或推進線前，才能達至採訪目的，呼籲傳媒思考，又指希望傳媒配合警方工作。

警方今日（6日）下午4時舉行例行記者會。(魯嘉裕攝)

機場警區副指揮官劉榮基、新界南總區交通部署理高級警司李錦標，以及中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑今日（6日）下午會見傳媒。劉榮基指警方與傳媒在大型公眾活動方面，一直有互相協調，惟傳媒應盡量在不影響警方行動的要求下進行採訪，而警方一般而言，亦會配合傳媒採訪需要。

他續言由於近日經常要面對暴力場面，警方需要確保自身安全、傳媒安全，以及現場安全。劉榮基又指不會用驅散或「趕記者」的說法，相信現場警員是呼籲傳媒到比較安全的地方採訪，希望傳媒配合警方工作。

機場警區副指揮官劉榮基表示不會使用驅散或「趕記者」的說法，相信現場警員是呼籲傳媒到比較安全的地方採訪。(魯嘉裕攝)

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劉榮基又指港鐵站與一般街道不同，面積較街道細小，若站內有多人在內，的確有機會影響警方進行一些推進或追捕行動。他在會上反問記者「大家（傳媒）採訪的話，係咪真係一定要去到警方防線，或者係推進線前面，先做到你（傳媒）採訪嘅目的呢？」，呼籲傳媒思考。

8月31日晚太子站內發生警民衝突，警方指屬罪案現場範圍，要求採記者離開。有記者問及罪案現場範圍大小如何界定，劉榮基回應指視乎個別情況，他舉例指，如有一批集會人士衝入地鐵站內，而當時警方並沒有進一步消息，顯示示威者的目的地和破壞行為的話，警方需要封鎖的範圍可能會較大，以搜捕有關人士。他表示因此不能精確界定罪案現場，希望傳媒能理解警方需要保留現場證據，作日後調查和檢控之用。