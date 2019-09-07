【8.31太子站衝突】重組十名傷者去向　消防證三人油麻地站送院

8月31日（星期六）晚上太子站發生嚴重的警民衝突，警員接報處理糾紛時，在車廂中揮動警棍、噴胡椒噴霧，多人受傷流血。最初有消息指消防初步統計十人受傷送院，但之後澄清共七人送院，初步數字有可能重複計算，但仍有人質疑太子站內有人死亡，導致太子站內外整周都有衝突。政府今日嚴正聲明，指過去三個月並無執法導致死亡個案。 消息人士看過港鐵的閉路電視，證實七名太子站的傷者經特別列車送到荔枝角站送院；一名在太子開往油麻地站列車上的義務急救員，明確向記者表示，車上三名頭部流血的傷者全數經由救護車送到醫院治理，當晚《香港01》記者亦拍攝到傷者從油麻地站送上救護車的情況。 消防處確認當晚三名男子頭部及肩膊受傷，從油麻地站送往廣華醫院。警方亦指當晚53人在太子及旺角站被捕，其中七人受傷送院；而在油麻地站有十人被捕，三人受傷送院。消息指，油麻地三名傷者個案，之前未有列入太子站事件傷者中。

太子站事件引起多方爭議，《香港01》透過記者現場採訪、在場的義務急救員說法、警方及消防的回應，以及看過閉路電視的消息人士所述，整理當晚時序： 時間 事件 來源 22:50 《香港01》攝影記者抵達太子站 《香港01》記者 22:55 警方進入太子站，多名速龍及防暴警察到達太子站4號月台（往中環方向） 看過閉路電視的消息人士 22:57 消防收到一宗太子站火警報告 消防處 22:59 速龍小隊在列車車上揮動警棍，噴射胡椒噴霧，車上人士跪地求饒 《香港01》記者拍攝時間 / 無綫新聞直播 23:00 義務急救員在太子站找到一名暈倒女子，並目睹速龍小隊及防暴警察在月台揮動警棍、拘捕部份人 義務救護員Kelly 23:01 消防人員抵達太子站，見到有傷者在場並為他們進行了初步的治理 消防處 23:02 列車車門關上 無綫新聞直播 23:05 消防再接報太子站內有多人受傷 消防處 23:12 警方驅趕站內人士離開，《香港01》攝影記者由月台離開太子站，此時列車早已開出 《香港01》記者 23:13 消防收到一宗油麻地站召喚救護服務 消防處 23:14 港鐵宣布觀塘線及荃灣線列車服務暫停 港鐵 23:17 消防第一輛救護車抵達太子站外，但因太子站己關上大閘，救護員未能內進 消防處 23:18 救護車抵達油麻地站 消防處 23:30 救護人員進入太子站內進行救援工作 消防處 23:45 義務急救員離開油麻地站 義務救護員阿謙 00:06 三名油麻地站的傷者，由救護車送往廣華醫院 消防處 00:30 增援急救人員抵達及進入太子站 消防處 01:24 特別列車接載傷者、救護員及警員前往荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:30 特別列車到達荔枝角站 看過閉路電視的消息人士 01:42 七名傷者由荔枝站分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理 消防處 資料來源：香港01記者、消防處、看過閉路電視消息人士、義務急救員Kelly及阿謙、無綫新聞直播時間

8月31日晚，太子站發生嚴重衝突，警方向車廂內發射胡椒噴霧，在車內的人求饒。（余俊亮攝）

消息：油麻地站三個案此前未列入太子站傷者

警方和消防處連日來澄清，當晚在太子站內的七名傷者，經港鐵特別列車送往荔枝角後送院。對於一度有指現場有十名傷者，消防處發言人4日回覆傳媒查詢，指當晚港鐵太子站內情況十分混亂，傷者不單分散在月台上不同位置，其位置亦不時改變，不排除某些傷者在初步點算時被重複計算。

但原來消防一直未有提及，在列車上受傷後並無離開車廂、之後抵達太子站的三名傷者。《香港01》接觸到看過港鐵閉路電視的消息人士，證實消防的說法，七名太子站內的傷者，經特別列車到荔枝角站後送院。

消防處今日（7日）回覆查詢指，於8月31日晚上11時13分接獲一宗在港鐵油麻地站內的緊急救護服務召喚，報稱有3名男子頭部及肩膊受傷。消防處救護車於晚上11時18分到達現場，並為傷者進行初步評估及治理。經治理後，救護人員在9月1日凌晨0時6分將三名傷者送往廣華醫院。警察公共關係科今日（7日）指，當晚53人在太子及旺角站被捕，其中七人受傷送院；而在油麻地站有十人被捕，三人受傷送院。

消息指，在救護車接報抵達太子站後，該列車其時已離開，故救護指揮官在現場發現的只有七名傷者。有資深人員表示，絕大部分情況下，處方會按照事件性質去作行動記錄，肇事地點周邊相關的傷者都會歸納一起，不過現場變數多，傷者數字記錄是根據由救護車送院人數。另外，有消息指，油麻地三名傷者個案，未有列入太子站事件傷者中。根據醫管局數字，在8月31日公眾集會事件中，共有46人受傷送院，無細分不同地區的傷者數字。

《香港01》記者在8月31日當晚，於油麻地站採訪，亦拍攝到三名傷者被送上救護車。

不同政見人士衝突 有人揮錘

當晚港島區的示威者，搭港鐵回到九龍區，旺角站不停站，部份示威者到達太子站後，與不同政見的人士起衝突。當晚有部份傳媒拍攝到，有示威者在太子站換衫，有一名中年男子拿出鐵錘指向黑色衫的示威者，示威者噴滅火筒，消防因而接到火警報告。

《香港01》攝影記者之後到達太子站月台，港鐵剛剛宣布列車停駛，站內的人漸漸離開，約五至十分鐘後，有速龍和防暴警員從大堂衝到月台和車廂拘捕一些乘客，期間揮動警棍和噴胡椒噴霧，導致有人受傷。記者在10點59分，拍下那張數人跌倒在地上，有人高舉雙手呼喊求饒，警方向他們發射胡椒噴霧的相片。相片在網上廣泛傳播，亦透過美聯社發送到全球，不少新聞機構均有使用。

義務急救員阿謙，8月31日晚在太子站，親歷嚴重的衝突。他曾在太子到油麻地的車廂上，救助三名頭破血流的傷者。（鄭子峰攝）

義務急救目睹警員衝到月台和車廂

當時在太子站的義務急救員Kelly和阿謙，日前接受《香港01》訪問，亦重組當時的時間。他們的急救小隊，當晚打算從尖沙咀乘港鐵打算前往黃大仙，於是他們在旺角由荃灣線轉觀塘線列車，但列車到太子站後遲遲未有開車。Kelly記得當時接近11時。其後有廣播指列車暫停服務，要求全部人離開，他們在現場聽說有人在車頭位置打鬥。

Kelly和阿謙未見不同政見的人士衝突，只見一名14歲的女生疑受驚暈倒在地上，遂上前幫助。「照顧傷者期間便有速龍小隊由大堂跑下來，他們持着警棍在我們身邊跑過。」Kelly憶述。阿謙則決定尾隨速龍小隊，目擊警員進入列車的一刻，「有幾個不同速龍小隊站在車門外呼喝、要求列車內的乘客離開」，他記得有速龍成員向車廂內舉槍，車內有人跪下求饒。

當時車廂內有人舉起傘陣，以阻擋警棍，阿謙未敢上車，除了怕遭警方以阻差辦公為名拘捕，也擔心情況會惡化。直到車內有人高呼「First Aid（急救）」，原本在旁觀察的他急速跑進列車內。此時警員離開車廂，未有留在車廂內拘捕。

義務救護跟隨列車至油麻地站 有傷者一度休克

阿謙進入車廂後，發現車上共有三名傷者，他們兩人身穿白色上衣， 一人則是穿着綠色裇衫，他為傷者檢查傷勢，「他們全部是頭部後方爆了一個三至五厘米的傷口，而且不斷流血」，傷口除了有血，也沾滿了胡椒噴霧，增加了處理傷口的難度，「我用光了身上的敷料和物資，其後要找來衛生巾、毛巾也無法止血。」未幾，列車突然關上門，約為11點02分，之後列車駛向油麻地站。

列車到油麻地站後，港鐵職員以阻礙列車服務為由要求他們離開車廂。阿謙最初拒絕，因為三名傷者的傷口經過十多分鐘後仍然未能夠止血，惟職員堅持，並搬來擔架和輪椅，讓他們離開車廂。「三名傷者中有一人流血至出現休克情況，幸好最後救護員到來將他們送院。」他相信若無義務救護員在列車上，傷者的情況會變得更差，因為其他市民受襲後很害怕，亦無急救用品，無法處理。

令阿謙印象深刻的其中一幕，是一名傷者在止血後便急着要找回背囊，「我找後打開一看，內裏僅有銀包、電話及紙筆，我真的為他感到無辜。」對於警方指人在太子站襲擊警員，或者有示威者更換衣服想離開現場，阿謙不太同意其說法。他看到三名傷者都是後腦受傷，「或者車廂中有警察所指的『喬裝市民』，但至少這三個都不會是。」

三名傷者中，有兩人事後與阿謙聯絡，指自己遭警方拘捕但已獲釋。

▼8.31太子站衝突▼

+ 6 + 5 + 4

警方檢查太子站內傷者是否示威者

《香港01》攝影記者並沒有登上列車，繼續在太子站採訪，拍攝到市民跟隨警方要求，蹲在扶手電梯的相片，之後警方要求所有記者離開。留在太子站月台的Kelly，一直在照顧暈倒的女生。警方在清場行動後來觀察她們的舉動，有女警檢查她是否身穿黑衣。她覺得警方想以此來判斷該女生是否示威者，惟女生堅稱自己只是回家途中遇上事件，身上亦無任何裝備，最後警方召來救護車，女生不願到醫院亦沒有被捕，之後警員便要求所有義務救護員立即離開太子站。

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教大學生稱穿西裝路過太子站被捕 獲無條件釋放

教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆稱當日身穿黑色西裝，剛好從尖沙咀乘港鐵到太子站，被迫離開車廂，最後被圍困在扶手電梯，他聽從警方指示，蹲下面向牆等候。他強調當日並無參加示威，「上層的防暴警，他們下來的方法是踏着扶手電梯的扶手，也有踏着蹲下來的我們一班人頭部及背部行下來。」他指當時各人無反抗，甚至連指罵警員也沒有，「他們近距離向我們噴射胡椒噴霧、用盾牌推撞我們、以警棍打我們的手臂，這明顯是使用過度武力。」他其後以涉嫌非法集結被捕，但在不足48小時內獲無條件釋放。

警方：採取行動制止暴力事件

警方在連日的例行記者會上，均被追問8.31事件。9月1日凌晨，警察公共關係科高級警司余鎧均強調，有示威者「喬裝市民」，在港鐵站內掩飾和換衫，並指「我們會用我們的專業能力去辨別是一個暴力示威者，還是一個普通市民。」有記者質疑為何不讓記者在場採訪，她則說「在混亂的情況下，的確很難辨認一個人究竟是真的記者、示威者，還是一個暴力的人士。」

警務處助理處長（行動）麥展豪9月2日記者會，強調當晚是不是「毆打市民」，而是採取行動制止暴力事件。記者追問傷者中，有無人是警方口中所指的「暴徒」，警察公共關係科總警司謝振中說，「我們仍然跟進入院的傷者，每個人在事件的角色，我們仍然在調查中。」

另不少人關注在無第三者在太子站中，警方與被捕人士發生了什麼事，要求港鐵公開當晚的閉路電視片段。港鐵稱，相關閉路電視的片段會保留三年，並按既定程序只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。

8.31事件過去一星期，每晚均有人到太子站外獻花及要求港鐵公開當晚閉路電視片段。9月6日早上7時許，有少女在太子站站長室外跪下，並聲言絕食至港鐵公開片段，港鐵報警，至晚上9時許再次引起警民衝突，示威者在彌敦道及登打士街交界縱火，警方則連環施放布袋彈及催淚煙作出驅散。到今日（7日）下午4點多，港鐵再關閉太子站，晚上又有示威者堵路，警察採取驅散行動。

▼9月6日太子站內外衝突▼

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政府嚴正聲明：過去三個月無執法致死個案

政府今日（7日）發出嚴正聲明，指過去三個月並無執法導致死亡個案，強烈否認持續散播的謠言，指稱在8月31日晚上在港鐵太子站衝突中有致命事件發生。政府發言人強調：「網上所有罔顧以上事實的說法不單錯誤，更是懷有惡意的謠言。這些不負責任的謠言不斷在網上散播，意圖誤導市民，在政府誠意構建對話平台之際激發社會分化和不滿。政府表示極度遺憾。」