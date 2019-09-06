【JUPAS】理大中大港大轉計分方法　5級或以上可獲加分0.5至1.5分

繼香港大學及中文大學後，理工大學亦宣布，修訂大學聯招入學申請（JUPAS）的中學文憑試（DSE）成績轉換分數機制，意味着由下學年（2020/21年）開始，在文憑試中每科考達5級或以上者，成績可獲額外加分，計分方法與港大、中大相同，即每科可獲加分0.5至1分。 學友社學生輔導顧問吳寶城預計將有其他大學跟隨有關做法，提醒轉換分數機制對「邊緣生」較有利，但同時或令成績最優異的一群壓力更大。

新學年剛開始，八大中已有3間大學宣布，修訂中學文憑試（DSE）聯招入學申請（JUPAS）的科目轉換分數機制，為考獲5級或以上者加分。（資料圖片）

考獲5**級可得8.5分 較原來多1.5分

理大新的計分機制下，文憑試科目成績達5級、5*及5**，分別可對換成5.5分、7分及8.5分；比原有的5分、6分及7分，分別額外提高0.5分、1分及1.5分。理大協理副校長（學術支援）兼教務長何兆鎏表示，修訂聯招入學的科目轉換分數機制，是希望將獲取5級或以上科目成績的對換分數調高，吸引成績卓越的同學入讀理大的學士課程。詳情可在理大校網了解。



學友社顧問建議DSE盡力攻兩科奪5級

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，調整收生計分機制對「邊緣生」較有利。他解釋，本來只可考獲心儀課程的「邊緣」分數者，可會盡力在某兩科有把握的科目中拿5級甚至奪星（即5*及至**），以獲取加分機會。他解釋，如某課程一般收生分數為25分，但學生估計自己只獲23、24分者，可加緊某科的訓練，以搏取加更多分數，增加入讀機會。

吳寶城預計，將再有大學會將全部或部分課程跟隨轉變計分方法。他解釋，為成績優異者加分，可增加大學錄取「專才」，而非「通才」的機會。他舉例指，工程系可為數學或物理兩科的成績優異者加分；但他預期本來收分較低的課程則未必會跟隨有關做法。

他又認為，雖然有關做法雖然可協助部分「邊緣生」入讀心儀學系，但同時亦易令成績較優異生有更大壓力。他解釋，1至5級是按水平參照計數，惟奪星須與同年考生競爭，只有成績最優異的首10%第5級考生，才可獲「5**」，隨後表現較佳的約30%考生可獲「5*」。