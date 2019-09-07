示威者反對《逃犯條例》修訂風波，未有因特首林鄭月娥終肯撤回草案而平息，示威者再發起今日（7日）下午1時進行同樣行動。警方表明會採取行動，拖走刻意慢駛汽車，但未允透露詳細安排。 港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。下午4點22分，港鐵關閉太子站。

【19:00】

因應機場及大嶼山地區交通情況，應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

A線巴士（往機場及市區方向）維持正常服務

E線巴士（往機場及市區方向）不入東涌市中心

E31

往逸東方向 停用車站：東涌纜車站-裕東苑

往荃灣方向 停用車站：東涌消防局-裕東苑

E32, E33, E33P, E34A, E34B, E41, E42

往機場/博覽館方向：改以東涌碼頭為終點站

停用車站：東涌消防局-機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站（不經：東涌市中心，貨運區，客運大樓及博覽館）

往市區方向：不入東涌市中心

停用車站：東涌纜車站,東薈城/富東廣場，裕東苑

E32A 維持正常服務

S1, S64 暫停服務

【18:43】港鐵：因應毗鄰東涌站的東薈城的要求，車站C出入口現暫時關閉。

【18:40】

因應機場及大嶼山地區交通情況，應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

A線巴士（機場及市區方向）維持正常服務

E31 不入東涌市中心

往逸東方向

停用車站：東涌纜車站-裕東苑

往荃灣方向

停用車站：東涌消防局-裕東苑

E32, E33, E33P, E34A, E34B, E41, E42

往機場/博覽館方向：改以東涌東堤灣畔為終點站

停用車站：赤鱲角南路-機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站（不經:貨運區客運大樓及博覽館）

往市區方向

停用車站：東涌纜車站-東薈城/富東廣場

S1, S64 暫停服務

【17:50】東涌站現維持正常服務，但因實施人流管理措施，需暫時關閉東涌站A、B出入口

【16:22】

太子站因有公眾活動，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，現暫時關閉。觀塘線和荃灣線來回方向列車亦不停太子站。乘客如需轉線，可於旺角站或油麻地站轉車。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。

機場往巴士總站方向的閘門關閉，有多名機場保安於現場一字排開維持秩序，避免任何人士進入。

【12:30】龍運巴士特別安排

龍運應運輸署要求，以下巴士路線將有特別安排︰A線巴士往機場及市區維持正常服務；E線巴士往市區方向維持正常服務；E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42，往機場博覽館方向，改以東涌東堤灣畔為終點站。停用車站︰赤鱲角南路至機場地面運輸中心／機場博覽館沿途各站（不經︰貨運區客運大樓及博覽館）。S1、S64暫停服務。

【10:45】機場一號客運大樓外有大批旅客排隊輪候，向在場職員出示護照及登機證以進入機場。現場有大量機管局職員及保安維持秩序，且附近停泊了三架警車戒備。

9月7日，機場禁制令仍然生效，客運大樓外有水馬架設，旅客要花較多時間排隊入內。（陳晶琦攝）

【10:20】龍運巴士公布最新交通安排

10:30起

E31

往逸東方向：不入東涌市中心，停用車站：東涌纜車站-裕東苑

往荃灣方向：不入東涌市中心，停用車站：東涌消防局-裕東苑

E32, E33, E33P, E34A, E34B, E41, E42

往機場/博覽館方向：改以東涌東堤灣畔為終點站

停用車站：赤鱲角南路-機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站（不經:貨運區客運大樓及博覽館）

11:00起

S1, S64 暫停服務

【10:00】由市區開出的E線巴士，10點半起以東涌為終點站，由機場或博覽館開出的巴士服務維持不變，機管局呼籲旅客使用A線巴士前往機場。機場一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

【09:50】香港站氣氛平靜，有市民提早出行，現場有防暴警戒備，一度搜查身穿黑衫的市民背囊，但並無發現可疑物品。

機場快線今早9時起，只會行駛香港站往來機場站，中途不停站，也不會於機場站駛向博覽館站。（資料圖片）

【09:00】機場快線9時起服務修改，列車服務只來往香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站，維持每10分鐘一班車。來往機場站至博覽館站列車服務暫停。東涌線維持正常服務。

【06:00】昨晚太子站、旺角站被破壞，港鐵緊急復修，今日荃灣線、觀塘線維持正常服務，部份車站出入口關閉。

示威者反對《逃犯條例》修訂風波，未有因特首林鄭月娥終肯撤回草案而平息，昨日（6日）激進示威者連環毀壞三個港鐵站，成為周三公布撤回後最大警民衝突。繼本周日（1日）有網民號召到機場「和你塞」，癱瘓進入機場道路和鐵路後，示威者再發起今日（7日）下午1時進行同樣行動，令人憂慮周日場面再度發生，飛機乘客寸步難行。警方表明會採取行動，拖走刻意慢駛汽車，但未允透露詳細安排。機場快線今早9時起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。而九龍站的市區預辦登機服務將會暫停，需要使用相關服務的乘客可以使用東涌線前往香港站；而香港站市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前的90分鐘。東涌線則維持正常服務。

▼回顧9.1機場示威及機場道路阻塞▼