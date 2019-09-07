示威者反對《逃犯條例》修訂風波，未有因特首林鄭月娥終肯撤回草案而平息，示威者再發起今日（7日）下午1時進行同樣行動。警方表明會採取行動，拖走刻意慢駛汽車，但未允透露詳細安排。 港鐵機場快線今早9點起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。E線巴士10點半起，以東涌站為終點，前往機場需乘搭A線巴士。

【10:00】由市區開出的E線巴士，10點半起以東涌為終點站，由機場或博覽館開出的巴士服務維持不變，機管局呼籲旅客使用A線巴士前往機場。機場一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

【09:50】香港站氣氛平靜，有市民提早出行，現場有防暴警戒備，一度搜查身穿黑衫的市民背囊，但並無發現可疑物品。

機場快線今早9時起，只會行駛香港站往來機場站，中途不停站，也不會於機場站駛向博覽館站。（資料圖片）

【09:00】機場快線9時起服務修改，列車服務只來往香港站至機場站，中間不停九龍站及青衣站，維持每10分鐘一班車。來往機場站至博覽館站列車服務暫停。東涌線維持正常服務。

【06:00】昨晚太子站、旺角站被破壞，港鐵緊急復修，今日荃灣線、觀塘線維持正常服務，部份車站出入口關閉。

示威者反對《逃犯條例》修訂風波，未有因特首林鄭月娥終肯撤回草案而平息，昨日（6日）激進示威者連環毀壞三個港鐵站，成為周三公布撤回後最大警民衝突。繼本周日（1日）有網民號召到機場「和你塞」，癱瘓進入機場道路和鐵路後，示威者再發起今日（7日）下午1時進行同樣行動，令人憂慮周日場面再度發生，飛機乘客寸步難行。警方表明會採取行動，拖走刻意慢駛汽車，但未允透露詳細安排。機場快線今早9時起，只來往香港站至機場站，不停中間站和博覽館站。而九龍站的市區預辦登機服務將會暫停，需要使用相關服務的乘客可以使用東涌線前往香港站；而香港站市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前的90分鐘。東涌線則維持正常服務。

▼回顧9.1機場示威及機場道路阻塞▼