【逃犯條例】指警方執法克制　謝偉俊：倘是美國一早開真槍殺人

反修例風波持續，民怨未平息，立法會議員謝偉俊今(8日)於港台節目《城市論壇》表示，港府提出正式撤回修例等四項工作，雖然來得太遲、回應太少，但尚算正確一步，他又認為當下社會「對話總比施暴好」。 民間要求追究警暴方面，謝則認為警方整體仍算克制，亦無胡亂打市民，他又謂面對如本港示威者般的挑釁，「其他國家（美國）已一早開真槍殺人啦！」同場的浸會大學生會會長方仲賢，聞言反彈，批評謝的相關言論荒謬，又明言已對與政府對話「死心」，除非政府願意回應五大訴求。

行政長官林鄭月娥上周三(4日)終提出正式撤回修例等四項工作，又指政府高官將走入社區構建對話，但仍然拒絕成立獨立調查委員會。(資料圖片)

行政長官林鄭月娥上周三(4日)終提出正式撤回修例等四項工作，包括政府高官走入社區對話，但依然拒絕成立獨立調查委員會。立法會議員謝偉俊於《城市論壇》中發言指，認同來得太遲、回應太少，但同意是正確一步。他又反問道，港府是否大奸大惡，需要及至「攬炒」地步，他認為本港正經歷一場大病，「過完暑假後，是時候要病癒」，又謂，民間五大訴求不能一下子全部得以處理，呼籲港人在壞事中尋好事。

不排除個別警察行為過位 但整體仍算克制

警暴方面，他不排除有個別警察行為過位，但他認為整體仍算克制，「未去到未受挑釁下，無啦啦打人」他又提到，相比西方，面對當下局面，其他國家已一早開真槍殺人，被追問下，他補充指，其所指是美國，「警察動不動就會開槍」，方仲賢及毛孟靜聞言則指，美國公民同樣可以合法擁有槍械，不同意其說法。

他又指，明白當下年輕人相比上一代人辛苦，但他認為無向上流動機會，是全球化影響，其他國家年輕人仍未如港人上街抗爭，呼籲「年青人俾多少少耐性」，他又提到，以前港人於「深圳河以北無得發揮」，現在有機會的情況下，理應珍惜。

浸大學生會會長方仲賢曾兩度被捕，民間質疑警方濫捕，形容是白色恐怖。(讀者王先生提供/資料圖片）

方仲賢指對話平台全為達官貴人：誰可代表示威者？

浸會大學生會會長方仲賢則認為，與謝是活在「平行時空」，他又反駁謝的「大病論」，認為本港問題，已形同癌細胞擴散全身。他又指，對話獲邀者全是達官貴人，「誰可代表示威者？」，質疑平台意義何在，他又提到，雨傘運動期間，學界五子與港府對話後全數入獄，批評港府全無誠意。他又強調，對話並非不可，大前提是港府需回應五大訴求，方可後續修復社會。

謝偉俊又以半杯水作比喻，形容司法制度健全，倘證實無罪，自有公道，但拘捕是需要的，對於方仲賢兩度被捕，他則指其罪有應得，方聞言反駁稱，「我食宵夜行過咋喎！」，方又批評警無差別濫捕，「係咪警可疑、睇不順眼，就可以拉？」