【9.8集會‧交通消息】旺角太子灣仔中環關站　港島巴士陸續恢復

因反《逃犯條例》修訂而引起的社會風波未平息。近日港鐵沿線多個車站均有市民聚集，昨日（7日）一度關閉的太子站、旺角站、將軍澳站、沙田站和大埔墟站，現時已經重開。至於昨日曾經調整服務的機場快綫，以及市區預辦登機服務，今早亦都服務正常。 今日（8日）下午，有團體發起名為「香港人權與民主法案集會」，將於中環遮打花園遊行至美國領事館，預計將會有較多市民到中環站一帶聚集。九巴及新巴城巴皆表示，因應港島區路況，有多條巴士線會改道或停駛。晚上10時，港鐵宣布關閉旺角站、太子站、中環站及灣仔站。

【22:30】九巴表示，因應港島區的最新交通情況，巴士服務陸續恢復正常。

另因應旺角及太子的最新交通情況，九巴部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務。

【22:25】新巴城巴表示，因應道路情況，2條路線暫停服務，16條路線改道行駛。

暫停服務路線

W1, X15

改道路線

102,104,112,118,171,701, 701A,796C,904, 905,970, 970X,A20,A21,E21,E21

【22:08】港鐵表示，因應突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車服務會作以下安排：

•中環站，灣仔站，太子站及旺角站暫時關閉; 荃灣綫，港島綫及觀塘綫列車將不停有關車站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車; 如需轉乘荃灣綫 / 觀塘綫，請在油麻地站轉車

•油麻地站，佐敦站，尖沙咀站，香港站，銅鑼灣站及天后站部份出入口暫時關閉

基於安全考慮，其他車站或會隨時關閉而未能預早通知。

+ 3 + 2

【22:00】港鐵：因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，旺角站、太子站、灣仔站及中環站現已關閉。列車不停旺角站、太子站、灣仔站及中環站。

【22:00】新巴城巴表示，因應道路情況，4條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務路線

5B, 5X, W1, X15

改道路線

2,2A,2X, 8, 8P,8X,10,11,15,19,23,25,25A,26,38, 42,72,72A,77,96,102,103,104,118,116,112,170,171, 590,592,601, 619,680,681,690,701, 701A,720,722,914, 948,796C,904,905,970, 970X,971,930X,962B,962X,969,E11, E11A,E21, E21A, A11,A20, A21

【21:45】九巴：因應港島區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環的最新交通情況，部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務。

改道行駛

103, 108, 109, 112, 113, 116, 170, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 948, 968

因應紅磡及油尖旺的最新交通情況，九巴部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務。

【21:40】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車服務會作以下安排：

•中環站，灣仔站及太子站暫時關閉; 荃灣綫，港島綫及觀塘綫列車將不停有關車站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車; 如需轉乘荃灣綫 / 觀塘綫，請在旺角 / 油麻地站轉車

•旺角站，油麻地站，佐敦站，尖沙咀站，香港站，銅鑼灣站及天后站部份出入口暫時關閉

+ 37 + 36 + 35

【21:30】港鐵表示，因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，太子站、灣仔站及中環站關閉。列車不停太子站、灣仔站及中環站。

【21:30】九巴：因應港島區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環的最新交通情況，部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務。

改道行駛

101, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

因應紅磡及油尖旺的最新交通情況，九巴部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務

【21:30】新巴城巴表示因應道路情況，4條路線暫停服務，40多條路線改道行駛。

暫停服務路線

5B, 5X, W1, X15

改道路線

2, 2A, 2X, 8, 8P, 8X,10,11,15, 19,23, 25,25A,26,38, 42,72,72A,77,96,101,103,104,109,111,112, 116,113,115,170,590,592,601, 619,680,681,690,914, 930X,948,962B,962X,969,E11, E11A,A11

【21:15】新巴城巴表示，因應道路情況，8條路線暫停服務，60多條路線改道行駛。

暫停服務路線

5B, 5X, 12, 12M, 103, 789, W1, X15

改道路線

2, 2A, 2X, 6, 6X, 8, 8P, 10,11,15,15B,23, 25, 25A, 26, 38, 42, 65, 70, 72, 72A, 77, 88R, 96, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307, 590, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 914, 930, 930X, 948, 962, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1

【20:30】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車服務會作以下安排：

•中環站及灣仔站暫時關閉，荃灣綫及港島綫列車將不停有關車站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車

•太子站，旺角站，油麻地站，佐敦站，尖沙咀站，香港站，銅鑼灣站及天后站部份出入口暫時關閉

【19:45】新巴城巴表示，因應道路情況，19條路線暫停服務，60多條路線改道行駛。

暫停服務路線

1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40, 40M, 70, 103, 260, 789, W1, X15

改道路線

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10,11,15,15B,25A, 37A, 37B, 38, 42, 65, 71, 72, 72A, 75,77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97,101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307, 590, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1

【19:15】九巴表示，因應港島區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環的最新交通情況，部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務。

暫停服務

103

改道行駛

101, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

【19:00】新巴城巴表示，因應道路情況，19條路線暫停服務，60多條路線改道行駛。

暫停服務路線

1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40, 40M, 70, 103, 260, 789, W1, X15

改道路線

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10,11,15,15B,25A, 37A, 37B, 38, 42, 71, 72, 72A, 75,77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97,101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307, 590, 592, 619, 601, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1

【18:42】港鐵表示，因應車站有突發情況，列車服務會作以下安排：

•中環站及灣仔站暫時關閉，荃灣綫及港島綫列車將不停有關車站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車

•太子站，旺角站，油麻地站，佐敦站，尖沙咀站及香港站部份出入口暫時關閉

+ 12 + 11 + 10

【18:30】九巴表示，因應港島區，包括灣仔、金鐘及中環的最新交通情況，部份班次會作出改道安排或會於中途站停止服務

暫停服務

103

改道行駛

101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

【18:25】新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴15條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務路線

1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, 70, 103, 260, 789, W1

改道路線

2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 8, 8P, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 37B, 38, 42, 75,88R, 90, 90B, 91, 97,101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 590, 619, 601, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1, X15

【18:17】港鐵表示，除中環站之外，現時其他車站維持正常服務，惟個別車站的出入口可能按需要而暫時關閉，正密切留意各個車站的情況。

+ 18 + 17 + 16

【18:05】新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴15條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務路線

1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, 70, 103, 260, 789, W1

改道路線

1, 2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 8, 8P, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 75,88R, 90, 90B, 91, 97,101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 590, 619, 601, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1, X15

【17:50】新巴城巴表示，因應道路情況，14條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務路線

5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, 70, 103, 260, 789, W1

改道路線

1, 2, 2A, 2X, 6, 6X, 8, 8P, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 75,88R, 90, 90B, 97,101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 590, 619, 601, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1, X15

【17:42】港鐵：現時金鐘站維持正常服務，正密切留意各個車站的情況。

【17:15】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務

103

改道行駛

101

港島方向：不停太古廣場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

109

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

111

港島方向：不停高等法院至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

113

港島方向：不停跑馬地馬場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

115

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

307

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

601

改為循環線運作，以干諾道中怡和大廈作循環點。不停海富中心，金鐘東及菲林明道各站。新增臨時巴士站設於告士打道近入境事務大樓

603

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

673

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

680

改為循環線運作，以干諾道中怡和大廈作循環點。不停海富中心，金鐘東及菲林明道各站。臨時巴士站設於告士打道近入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

新界方向：不停金鐘站至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於告士打道近入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

九龍方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

905

九龍方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

914

港島方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停高等法院至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

934

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

936

新界方向：不停盧押道至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

948

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停高等法院至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

960/961

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

968

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

978

香港方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

【17:08】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車服務會作以下安排：



• 中環站暫時關閉，荃灣綫及港島綫列車將不停該站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車

• 荃灣綫列車服務調整至5分鐘一班

•港島綫列車服務調整至3分半鐘一班

+ 12 + 11 + 10

【16:45】新巴城巴表示，因應道路情況，12條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務路線

5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, 103, 260, W1

改道路線

1, 2, 2A, 2X, 6, 6X, 8, 8P, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 70, 75,88R, 90, 90B, 97,101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 619, 601, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,A12, E11, E11A, H1, X15

【16:30】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有臨時安排：

暫停服務

103

改道行駛

101

港島方向：不停太古廣場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

109

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

111

港島方向：不停高等法院至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

113

港島方向：不停跑馬地馬場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

115

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

307

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

603

九龍方向：不停皇后像廣場至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

673

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

新界方向：不停金鐘站至柯布連道之間各站，臨時巴士站設於告士打道近入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

九龍方向：不停皇后像廣場至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

905

九龍方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

914

港島方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停高等法院至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

934

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

936

新界方向：不停盧押道至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

948

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停高等法院至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

960/961

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

968

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

978

香港方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

【16:20】新巴城巴表示，因應道路情況，8條路線暫停服務，40多條路線改道行駛。

暫停服務路線：12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, W1

改道路線：1, 2, 5B, 5X, 6, 6X, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 75,88R, 90, 90B, 97,101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 619, 601, 680, 681, 690, 720, 722, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969,A11,E11, E11A, H1, X15

【16:02】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，列車服務會作以下安排：

中環站暫時關閉，荃灣綫及港島綫列車將不停該站；乘客如需轉乘荃灣綫/港島綫，請在金鐘站轉車

基於安全考慮，其他車站或會隨時關閉而未能預早通知。

【15:00】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有臨時安排

以下路線改路行走

101

港島方向：不停太古廣場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

103

改為循環路線，以金鐘美利道為循環點。

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

109

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

111

港島方向：不停高等法院至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

113

港島方向：不停跑馬地馬場至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

115

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

307

新界方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

603

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

619

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

673

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

681

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場及近砵典乍街

690

港島方向：不停海富中心

九龍方向：不停皇后像廣場站，臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈

905

九龍方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

914

港島方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停高等法院至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

934

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

936

新界方向：不停盧押道至中環街市之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

948

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停高等法院至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

960/961

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

968

香港方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至匯豐銀行之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

978

香港方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停盧押道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於干諾道中近砵典乍街

其餘港島區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務

+ 34 + 33 + 32

【14:55】新巴城市巴表示，因應道路情況，8條路線暫停服務，40多條路線改道行駛。

暫停服務路線：12, 12A, 12M, 13, 15C, 40, 40M, W1

改道路線：1, 2, 5B, 5X, 6, 6X, 10,11,15, 23, 25, 26,37A, 75, 90, 90B, 97,88R, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 619, 681, 690, 720, 722, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, E11, E11A, H1

今日（8日）下午，有團體發起名為「香港人權與民主法案集會」，將於中環遮打花園遊行至美國領事館，預計中環站一帶將會有較多市民聚集。（梁煥敏攝）

【14:00】新巴城巴表示，因應道路情況，6條路線暫停服務，包括12, 12M, 13, 15C, 40, 40M。

【13:45】九巴發言人指，因應港島區最新交通情況，九巴103號線將改為循環路線，以金鐘美利道為循環點。

【13:30】新巴表示，因應道路情況，新巴15C號線暫停服務。