【9.8集會‧交通消息】港鐵中環站關閉　約50條巴士線改道、停駛

因反《逃犯條例》修訂而引起的社會風波未平息。近日港鐵沿線多個車站均有市民聚集，昨日（7日）一度關閉的太子站、旺角站、將軍澳站、沙田站和大埔墟站，現時已經重開。至於昨日曾經調整服務的機場快綫，以及市區預辦登機服務，今早亦都服務正常。

今日（8日）下午，有團體發起名為「香港人權與民主法案集會」，將於中環遮打花園遊行至美國領事館，預計將會有較多市民到中環站一帶聚集。九巴及新巴城巴皆表示，因應港島區路況，有多條巴士線會改道或停駛。下午4時，港鐵宣布關閉中環站。