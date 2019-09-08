【元朗黑夜】跌傷老婦不敢求醫　 7傷者入稟向警務處長提民事索償

西鐵元朗站7月21日發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，導致多人受傷，包括民主黨立法會議員林卓廷。今日（8日）民主黨召開記者會，林卓廷將連同在元朗黑夜中受傷的6名市民向警務處長提出民事索償。當中有60歲婦人在被追打的過程中跌倒，腳部受傷；她亦因恐懼不敢入醫院治療，其後情況惡化，現時必須以輪椅代步。

7月21日晚上，元朗西鐵站出現大批白衣人無差別襲擊市民事件，多人浴血受傷。（資料圖片）

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林卓廷指大量證據顯示警方預先收到白衣聚集消息

民主黨立法會議員林卓廷表示，有大量證據顯示警方預先已收到白衣人聚集消息，但仍蓄意包庇黑社會持械襲擊市民。在法律團隊的幫助下，他將聯合6名在7月21日當晚元朗事件中受傷的市民一起提起民事訴訟，狀告包括警務處處長盧偉聰、負責當晚行動的副處長及新界北區及元朗區的指揮官、及當晚在地鐵站轉身就走的警員等。

他表示，希望借由民事訴訟，迫使警方披露當日行動部署、報警紀錄等等，以此還原721元朗襲擊案的真相。

傷者中，包括一名六旬婦人林女士，她在元朗站見到白衣人追擊市民，於樓梯上走避時跌傷，至今不敢入醫院治療，情況惡化只能以輪椅代步；至今仍要接受心理輔導，她指，一個人獨留在家時，亦會不斷想起當晚的畫面。

在721元朗襲擊中跌傷的林女士，她因恐懼不敢入院治療，只能以輪椅代步。（袁澍攝）

林女士居天水圍 事發當晚剛乘西鐵回家

林女士家住天水圍附近，7月21日晚乘坐西鐵回家，路經元朗站時，有青年男女向車廂內乘客求助，表示「樓下有黑社會打人」。她出於好奇，走出車廂去看，誰知白衣人已經從樓梯處湧入，並不斷追打市民。林女士趕緊走避，但因為手腳不夠快，加上心中恐懼，不慎在樓梯處跌倒，腿腳受傷。她最終回到車廂，到達天水圍站，並前往天水圍警署報案，惟天水圍已經拉閘，「香港怎麼可以這樣，如果有人有事，警署又拉閘，這是什麼道理？」

傷患處發炎 僅向家庭醫生求助

林女士跌傷後，傷患處發炎，但她僅向家庭醫生求助。家庭醫生建議她去看骨科專科醫生，林女士表示自己不敢入醫院，「我好驚，不敢去醫院」。服用了幾個星期藥，情況仍然惡化，林女士形容自己寸步難行。她回憶，自己在經歷元朗的事情之後，曾有三日三夜未出家門，直到朋友找來輪椅，她才再次出門。現時她亦有尋求心理輔導，自己更買來輪椅代步，家庭醫生更建議她去青山醫院看心理醫生，她聲淚俱下，「我不想一天到晚在家對着牆壁，不斷去諗起當時的畫面。」

當晚在元朗站內被白衣人追打的市民崔先生（右二），他表示對警方很失望。 （袁澍攝）

民主黨表示將會儘快入稟法院，呼籲更多市民提供證據。（袁澍攝）

參與訴訟的還有當晚在元朗站內被兩名白衣人追打的崔先生。他當晚用餐完後，回元朗的家，親眼見到大批白衣人先在站在叫罵，投擲物體，其後又湧入車站。他想逃回車廂內離開，但列車未有開出。白衣人便在月台以棍狀物體攻擊市民。崔先生的腰部和頸部都有被棍棒打傷，他直言：「對警方非常失望，覺得他們非常離譜、荒謬。」

7人均無向警察投訴科投訴

7名傷者均沒有採取向警察投訴科投訴，崔先生表示，「投訴都無用。」

民主黨議員尹兆堅呼籲社會各界提供證據，包括受傷人士、當晚曾報警的市民以及一些知情人士。民主黨已經就是次提告向「612基金」申請支援，並會儘快入稟法院。