【罷課】城大、浸大人築人鏈　學界力量橫跨九龍塘爭五大訴求

反修例風波持續，繼全港各區多間中學今早（9日)均有學生自發響應築人鏈活動後，至近中午時分，則由大學生接力，數百名來自城大、浸大的學生及舊生，協力築成「城浸之路」。有學生認為，人鏈活動展現和理非團結力量，冀港府聆聽民意。

「城浸之路」於上午11時集合，預計12時展開行動，並由城大作起點，途經歌和老街，延伸至浸大校園，參與人士身穿黑衣及戴上口罩響應，又手牽手組成人鏈。

「城浸之路」由城大作起點，途經歌和老街，延申至浸大校園。（陳淑霞攝）

浸大生：對話平台若只屬閉門式 只是哄騙技倆

浸大文學院三年級生盧同學，今早先返回中學母校聲援，再趕到大學校園築人鏈。她認為，行動或可喚醒社會關注，「本身唔了解嘅市民，行過後或者會留意」。對於特首林鄭月娥提出撤回修例，她認為遠不足夠，「我哋要嘅係五大訴求」，盧同學又批評，港府所倡議的構建對話平台，如果屬於閉門形式，只是哄騙技倆，「想你袋住先，但我哋唔要選擇性對話同聆聽。」她指，倘學界發起全面罷課，會加入嚮應。

浸大幼兒教育四年級劉同學，認為人鏈行動的視覺效果震撼，亦是爭取民意的良好手段，足可顯示港人的團結力量。她表示，對運動走向感到樂觀，因和理非與勇武有機結合，文宣工作亦成功散落社區，認為會有更多港人加入壯大。她認為，五大訴求不可缺，但爭取雙普選最重要，「可以自己揀特首，咁其他訴求自會達到」，雖然民選特首施政亦未必如人意，「但起碼條路係自己揀，無得怨。」