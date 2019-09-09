海洋公園哈囉喂死因案　死者女友指男友玩「活埋凶間」　有入無出

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」被棺材裝置擊中頭部，即日送院不治。死因裁判法庭今（9日）就此展開研訊，死者女友稱，該鬼屋每次僅限一人遊玩，她因害怕而沒有參與，在外等候期間看到另一友人離開鬼屋，但仍未見男友身影，初時還以為他未行出鬼屋，遂向職員查問，初時職員還稱沒有人，惟不久後叫她折返，並見男友被抬出。她憶述時曾一度落淚。

被告張朝傑(左)在海洋公園哈囉喂時遇上意外死亡。(資料圖片)

死者張朝傑（終年21歲，下稱：張）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」內被棺材裝置的木板擊傷頭部，即日在律頓治醫院宣告不治。

初時以為張未行完鬼屋

張的女友許樂思形容張的性格積極樂天，當天兩人與其他朋友下午約一時進海洋公園，張第一個玩的遊戲便是鬼屋「活埋凶間」。許謂，事前問過職員，得悉該鬼屋只限單獨一人遊玩，由於害怕而未有參與，張則與一黃姓友人入內。5至10分鐘後，她見到友人出現，遂詢問男友在哪，但因該遊戲是獨自參與的，故該朋友亦不清楚張身在何處，認為張或未行完鬼屋。

張被抬出時已無反應

許再等候10分鐘後覺不對勁，向鬼屋職員表示擔憂，有職員回覆內裏無人。許於是在附近尋覓男友身影，不久後有人叫她返回鬼屋。許以為找到男友，卻見一群救護員衝入鬼屋，她查問是否出了意外，職員回應仍在調查，暫不清楚。隨後，有人問她張的身形特徵等，並指有人暈倒。許道，張由擔架抬出，當時已無反應，送院不久醫生便指情況不樂觀，而抵院約45至60分鐘宣告張不治。

父母到院已送入殮房

失去長子的父親張錦芳供稱，張當日表示與朋友外出玩耍，妻子約2時收到許的來電，指兒子出事。他們3時多抵院，但兒子已被送入殮房，海洋公園職員稱他玩萬聖節遊戲出了意外。

鬼屋「活埋凶間」的設計者下午將出庭作供。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)