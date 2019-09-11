【中秋節】八十後建築師建千願亭　冀青年放低「gear」與家人團圓

社會因反修例運動激發連串示威浪潮，不少家庭關係都因事件出現裂痕。中秋節將至，來到一家人團聚節日，八十後建築師蕭國健於維園設置大型藝術裝置「千願亭」，坦言現今環境不少年輕人因社會風波與親人反目、無家可歸，「依家講一家團聚已經好難。」 他指，希望這個讓大家祈願的地方，可讓「大家放低gear(裝備)、自己的想法，嚟呢度許個願，真真正正團圓。」

訪問當日，千願亭仍在建造中。（黃舒慧攝）

蕭國健（Stanley）是一名八十後建築師，自小在外國長大，對他而言中秋節別具象徵意義，「中秋節就係要人月兩團圓，同屋企人相聚。」惟因應近日社會風波，他坦言「一家團聚」已非容易事，「自己接觸到好多後生仔，好多人都已經同屋企人反晒面、喺外面留到好夜先肯翻屋企。」

他坦言修補社會問題、甚至家庭關係需時，希望今次為維園綵燈會而設的「千願亭」，能夠成為一個契機，「希望大家放低gear、自己的想法，嚟呢度許個願、真真正正團圓。」

盼「千願亭」能助年輕人修補家人關係

「千願亭」由以膠樽作原材料、熱熔後製成的膠磚所堆砌而成，設計以燈籠作概念，亭內設置猶如火炬的樑柱、並以多個天燈作裝飾，有許願的象徵意思。裝置亦非僅作裝飾之用，公眾可入內參觀，靈感取材自廣東省的傳統慶祝活動「燒火塔」及台灣的天燈許願的文化。蕭國健稱，設計概念以至名稱用字由年初時已有定案，「無諗過同呢三個月發生嘅事不謀而合。」

「貼地」為最重要的設計元素

蕭國健十多年前從外地回流，當年選擇回港發展，全因對香港的歸屬感，而這份感情延續至今仍未有改變。入行十多年，他盡量將本港的問題、社會狀況融入建築設計，設計元素要「貼地」。

他曾經參與2016年的威尼斯建築雙年展，當時展覽主題為「Reporting from the Front（前線報道）」，聯同17名本地年輕建築師、以孫子兵法為題材，將本港的住屋問題帶入香港館，如以「碌架床」搭建密室，呈現出本港狹小的居住空間等。而於去年的本港戶外光影節，他又將象徵當舖的蝠鼠吊金錢圖案製成十個一式一樣的霓虹燈牌，隨著燈光的閃爍、一明一暗，象徵本土文化的消逝。他解釋非要將個人立場加入建築項目內，僅希望透過作品惹起觀眾對事件的反思。

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蕭國健於十多年前從外地回流返港。（黃舒慧攝）

Stanley於五年前創立自己的公司。（黃舒慧攝） 勉勵年輕人：肯堅持就會做到 蕭國健五年前創立個人公司，取其名為「築夢社」，至今已聘請8名員工，「一群發白日夢嘅人，最唔可行嘅就偏要去做。」公司成立之初，他為追夢亦曾經歷辛酸日子，可幸獲得不同機會、各方面的賞識，坦言現時總算能於夢想與現實間取得平衡。他希望以自身經歷勉勵年輕人，「你諗到、加埋肯做，只要你肯堅持就會做到。」

2016年的威尼斯建築雙年展，Stanley以碌架床搭建成密室。（受訪者提供圖片）

「千願亭」將於本周五（13日）起至本月27日，於維多利亞公園的「中秋綵燈光影展」中展出。