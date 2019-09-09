失業漢欲港鐵站引火自焚　見火焰感害怕「縮沙」　認縱火候判

聲稱被餐廳解僱的男子，心情不佳打算在港鐵站引火自焚，但見火焰後突然感到害怕打消念頭，火焰雖然一度延伸至天花板，但在1分鐘內已自行熄滅，無業漢事後被捕。他今（9日）於區域法院承認縱火罪，其代表律師指他患躁鬱症，事發時受影響，法官終押後為被告索取精神科及心理報告，案件將於9月23日判刑。

被告劉仲坤稱在地鐵站點起火後，因覺害怕，最後放棄自焚念頭，而站內則留下一大個黑印。(資料圖片)

被告劉仲坤（59歲），被指在本年‪1月12日，在港鐵旺角站內無合理辯解下，用火損壞紙張，罔顧會否危害他人安全。

辯方求情指，被告的精神科報告顯示他身患躁鬱症，事發時受精神狀況影響，望法庭考慮火勢不大，亦沒蔓延開，火勢持續的時間不過1分鐘等因素。辯方亦望法庭再索一份更詳細的醫療報告再作判刑，法官遂押後為被告索取精神科及心理報告，案件將於9月23日判刑。

被告稱被解僱後不開心

案情指，旺角港鐵站近E出口位置於2019年1月12日起火，有目擊證人指當時引起的火焰達一個人的高度，亦有人稱火焰延伸至天花板，但火勢維持少於1分鐘，並自行熄滅。警方翻查港鐵閉路電視發現被告在起火後，神情冷靜，而有閉路電視亦拍到他事前買了天拿水，並在早前工作的餐廳外徘徊。

被告被捕後，在警誡下承認，他被前僱主解僱後感到不開心，所以想自殺，他當日買了天拿水，行經港鐵站時突然想自焚，所以他將天拿水倒在地上，並貼燃紙張，不過他後來看見火焰時，突然感到害怕，打消了自殺的念頭。

案件編號：DCCC355/2019