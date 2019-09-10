【直播】警方、消防、港鐵、醫管局見記者　交代8.31太子站衝突

社會新聞
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逃犯條例爭議和衝突不斷，8月31日太子站嚴重警民衝突，警方在港鐵車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人頭部受傷流血。警務處、消防處、醫管局及港鐵公司代表，將於今日12點半開記者會，料交代當晚衝突及閉路電視片段等事宜。

警務處警察公共關係科高級警司余鎧均、消防處高級助理救護總長羅信堂、醫院管理局高級行政經理龔澤民、港鐵車務營運總管黃琨暐會出席。

警務處警察公共關係科高級警司余鎧均表示，留意到謠言指8月31日太子站有人被毆打致死，政府各部門已出公告澄清，認為謠言是惡意中傷各部門、分化社會，重申謠言的指控嚴重，故有必要開記者會以正視聽，並對於給予強烈譴責。

 

▼港鐵公開831太子站部份閉路電視截圖▼

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太子站事件引起多方爭議，《香港01》透過記者現場採訪、在場的義務急救員說法、警方及消防的回應，以及看過閉路電視的消息人士所述，整理當晚時序：

時間

事件

來源

22:50

《香港01》攝影記者抵達太子站

《香港01》記者

22:55

警方進入太子站，多名速龍及防暴警察到達太子站4號月台（往中環方向）

看過閉路電視的消息人士

22:57

消防收到一宗太子站火警報告

消防處

22:59

速龍小隊在列車車上揮動警棍，噴射胡椒噴霧，車上人士跪地求饒

《香港01》記者拍攝時間 / 無綫新聞直播

23:00

義務急救員在太子站找到一名暈倒女子，並目睹速龍小隊及防暴警察在月台揮動警棍、拘捕部份人

義務急救員Kelly

23:01

消防人員抵達太子站，見到有傷者在場並為他們進行了初步的治理

消防處

23:02

列車車門關上

無綫新聞直播

23:05

消防再接報太子站內有多人受傷

消防處

23:12

警方驅趕站內人士離開，《香港01》攝影記者由月台離開太子站，此時列車早已開出

《香港01》記者

23:13

消防收到一宗油麻地站召喚救護服務

消防處

23:14

港鐵宣布觀塘線及荃灣線列車服務暫停

港鐵

23:17

消防第一輛救護車抵達太子站外，但因太子站己關上大閘，救護員未能內進

消防處

23:18

救護車抵達油麻地站

消防處

23:30

救護人員進入太子站內進行救援工作，點算傷者人數初步為十人，之後更正為七人。

消防處

23:45

義務急救員離開油麻地站

義務急救員阿謙

00:06

三名油麻地站的傷者，由救護車送往廣華醫院

消防處

00:30

增援急救人員抵達及進入太子站

消防處

01:24

特別列車接載傷者、救護員及警員前往荔枝角站

看過閉路電視的消息人士

01:30

特別列車到達荔枝角站

看過閉路電視的消息人士

01:42

七名傷者由荔枝站分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理

消防處

資料來源：香港01記者、消防處、看過閉路電視消息人士、義務急救員Kelly及阿謙、無綫新聞直播時間

▼831太子站事發情況▼

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▼事發車廂三名傷者抵達油麻地站後送院▼

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