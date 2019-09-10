【逃犯條例】旅巴業界稱生意僅剩5%　東主：每月幾十萬供車好頭痕

反對《逃犯條例》引發的社會衝突至今未有緩和，加上8月曾發生的大型機場集會後，多國對港發旅遊警示，本港旅遊業影響首當其衝。有業界代表今日以慢駛遊行表達訴求，有約70架旅遊車嚮應。 有代表指，本港約有500架恆常接載遊客的旅遊巴，至8月起業界收入最明顯大減，只有5%的旅遊巴「有工開」，即使有生意亦只有一至兩個旅行團「吊鹽水」，對目前環境感至徬徨。有經營旅遊巴生意的東主指，在沒有收入之下，每個月仍要花費數十萬元「供車」，感到非常吃力，望社會事件可以盡快平息之餘，亦希望政府協助業界和銀行界交涉，延後旅遊巴、的士、小巴等供款，期間利息照付，以紓緩中小企財政壓力，藉此讓僱主盡力保護就業職位及避免倒閉。

反對《逃犯條例》引發的示威抗爭至今未有緩和，對港的旅遊業受到較大及明顯影響，行內人士指，不少導遊，旅行社職員及接待旅行團的旅遊巴士司機，面臨全面停工、減薪及無工作的狀況。一班接待旅行團的旅遊巴士業界代表，今日（10日）進行慢駛遊行，由啓德駕駛至金鐘政府總部，向財政司司長遞交信件，表達有關訴求，有近70架旅遊車響應。

旅巴司機手停口停 轉揸的士幫補家計

組織是次活動的旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時業界有500架恆常接載旅客的旅遊巴士，至8月開始開工嚴重不足，業界只有5%的車輛能夠「出車」，慨嘆「幾乎個個都冇收入」。部份司機只能夠做替間的士司機幫補生計，但由於轉行困難，加上現時未知道幾時恢復返，行內都感到好徬徨，除了希望社會事件盡快解決資源，希望政府有更多的紓困措施推出。

一班接待旅行團的旅遊巴士業界代表，今日（10日）進行慢駛遊行。（梁煥敏攝）

導遊訴苦：連個仔開學書簿費都拎唔出

香港旅遊從業員聯會主席葉志偉說，不少旅遊巴司機以自負盈虧方式經營，由於近日開工不足亦感到非常擔心；亦一些擁有經營旅遊巴業務的公司，手頭上數十架旅遊巴士大部份仍在供款，現時旅遊巴牌價約200萬，加上供款利息， 經營十分吃力：「由七月開始就冇工開，最麻煩就係未知道幾時可以復原，每個月要攞幾十萬至百萬，真係好困難，而家個個都叫苦連天。」

他說，除了旅遊巴業界之外，有導遊跟他訴苦説：「連個仔開學嘅書簿費都拎唔到出嚟，要問朋友借，真係好有困難。」期望政府可以協助業界和銀行交涉，延後旅遊巴、的士，小巴等供款，期間利息照付，紓緩中小企財政壓力，藉此讓僱主盡カ保護就業職位及避免倒閉。

牌照有限制 業界轉型困難

旅遊巴公司負責人陳先生表示，現時公司內30多架巴士中，有不少仍在供款，在目前的經營環境下感到財政壓力，預計再捱兩個月將難以為繼：「自己經營10幾年依家係最頭痕，諗唔到好返嘅期限，就算而家可以解決（社會問題），都要半年後先可以完全恢復。」由於現時政府仍未能夠平息風波，現時只能着急等候，暫時未能想出「自救」辦法。

問到他會否將業務經營作出調動時，他說：「一時三刻唔係話改就改到，我唔能夠轉為村巴，因為嗰啲又要拎牌，又有唔同嘅制度，而家根本做唔到。」他又提到，旗下不少的司機以往於七月、八月旅遊高峰期，幾乎「日日有工開」、每月有2萬元至2.5萬元收入，但今年八月只有4日至5日能夠「接到單」，不單止影響內地旅客來港，東南亞、歐美客亦有影響，由於現時訂單數字未有復甦跡象，並預計10月1號國慶假期業界經營困境將會持續。