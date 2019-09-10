男子突擊胸襲女幼師　得手後作得戚動作　官斥如傷口灑鹽囚2年

網店東主承認尾隨一名夜歸的幼稚園女教師，並對女幼師施以胸襲，離開時更露淫笑，又把雙手放耳後作出如「小飛象」的動作。他早前在區域法院被裁定非禮罪成，法官判刑時指被告非禮獨行女子，案情嚴重，他事後扮出「得戚」動作，更如在事主傷口上灑鹽，判被告入獄2年。

被告盧耀國被裁定在大埔非禮22歲女事主罪成。(資料圖片)

事主腦海仍閃過遇襲情況

被告盧耀國，39歲，被控於2018年4月29日在大埔一屋邨走廊非禮22歲女事主X。被告求情時透露，他原任電器銷售員，後來開設網店。

法官判刑時透露，女事主經歷本案後害怕外出，大部份時間都留在家中，睡眠欠佳，又常發惡夢，腦海不時會閃過遇襲情況，她出入大廈、走近後樓梯，或乘電梯時，都會感到驚恐及有壓力，亦很怕有人撲出來。

住客見被告露淫笑

案情指，被告與事主居於同一大廈，案發時被告在事主所住樓層出現，他推倒女事主並隔衣服揸她的胸部，之後更擺出「小飛象」的動作，大廈住客探頭查看，見被告露出淫笑。

被告自辯時稱他因行錯路才在事主的樓層出現，又指事主罵他有汗臭，及懷疑他心懷不軌，二人發生口角，他指事主後退才跌倒。

官指女事主受襲後一小時，胸脯等部位仍泛紅，可見被告施暴力度不輕。

案件編號：DCCC 547/2018