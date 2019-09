【逃犯條例】KLOOK：考慮局勢及安全　蝙蝠俠夜跑延至明年舉行

旅遊平台KLOOK在網站表示,鑑於香港近日局勢及公眾安全等原因,原訂於本月21日(星期六)在舉行的蝙蝠俠夜跑活動,將會延期舉行。有已報名者對KLOOK突然將活動延期感到無奈,又稱主辦單位只稱可向未能出席者退款,未有清楚交代周邊商品的處理方法。 參考其網頁資料,參賽者可自選穿上多個角色的套裝參加活動,當中包括設有黑色面具的蝙蝠俠套裝。

KLOOK在網站表示,鑑於本港近日局勢,主辦單位考慮或出現突發情況、客觀因素及公眾安全後,決定延期舉行活動。(KLOOK網頁)

有已報名參加活動者向《香港01》表示,昨日下午約兩時半突然收到KLOOK通知,指活動延期至明年2月29日舉行,首個電郵屬「通知形式」,明言不能退款(Please be informed that no refunds will be issued for this booking);相隔約3小時後,KLOOK再發出第二個電郵,稱若未能出席延期活動者,可於今年10月4日或以前,回覆電郵以申請退款。惟兩個電郵均沒有解釋延期的原因。

KLOOK網頁解釋:考慮或出現突發情況、顧及公眾安全而延期

翻查KLOOK網站,「香港2019年蝙蝠俠夜跑入場券」活動仍可購票,顯示活動日仍是本月21日晚上,地點為西九龍文化區。但條款中指,因應本港近日局勢,主辦單位考慮或出現突發情況、客觀因素及公眾安全後,延期舉行活動,並就事件致歉。申請退票者須在下月4日或以前,連同購票記錄電郵到support@klook.com申請退款,如未能於限期內申請退款,該門票將會自動延期至2020年2月29日(星期六)。

鑑於近日香港之局勢,主辦單位考慮到活動當日會有可能出現相關的突發情況出現,因應多方客觀因素及顧及公眾安全理由,經過與有關的詳細討論後主辦單位決定以參加者與工作人員的安全為先,原定2019年9月21日(星期六)於西九龍文化區舉辦的蝙蝠俠80週年紀念夜跑,需延期舉行,對於造成您的不便,我們致上最深的歉意。感謝各位對媒蝠俠80週年紀念夜跑的支持,希望各位繼續支持 KLOOK在「香港2019年蝙蝠俠夜跑入場券」的售票頁內顯示的提醒字句

原定於本月21日晚上舉行的蝙蝠俠夜跑活動,參加者可自選穿上蝙蝠俠組跑手套裝出席。(KLOOK網頁)

參考該公司網頁,參賽者(成人)付款約615港元後,可入場及獲得明信片套組及完賽獎牌,自選蝙蝠俠、小丑或小丑女的跑手套裝參加4公里的夜跑。蝙蝠俠跑者套組包括蝙蝠俠T恤、蝙蝠俠面具及蝙蝠俠海角披風,該面具可遮及眼鼻。

KLOOK回覆查詢時指,因獲得供應商告知鑑於近日香港之局勢,主辦單位考慮到活動當日會有可能出現相關的突發情況出現,經過詳細討論後主辦單位決定以參加者與工作人員的安全為先,夜跑需延期至2020年2月29日舉行。