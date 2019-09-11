【逃犯條例】醫療界實名聯署「拯救香港 刻不容緩」　轟港府驕橫

反修例風波至今未息，醫療界今日（11日）在報章刊登實名聯署，表示要「搶救香港 刻不容緩」，並重申「五大訴求 缺一不可」。聯署信由「一群熱愛香港的醫護人員」發出，指出在過去數月警方濫用暴力、猖獗無度；政府驕橫無度、冷漠無情，欲以暴力鎮壓解決政治問題，猶如負薪救火，令香港走向萬劫不復之地。

醫療界今日（11日）在報章刊登實名聯署，表示要「搶救香港 刻不容緩」

林鄭撤回修例來得太遲

聯署信指出，由6月中至現在的無數個晚上徹夜難眠、心力憔悴，即使港人清晰明確地表達訴求，但政府未與市民真誠溝通；反之，警隊以鐵腕暴力鎮壓市民，部分警員罔顧專業綱紀，跋扈猖狂地濫用武力，更不必要地摧殘已降服的示威者，亦令在場急救員及記者受牽連。

信中重提7.21元朗恐怖襲擊，警方是有意瀆職，徹底助紂為虐；8.31警員衝入太子站無差別毆打市民，急救員在鐵幕外苦苦哀求警員放行讓其救傷扶危一幕令人心碎；註冊護士陳永琪及社工陳虹秀因參與人道救援和調解時被捕，其後被控參與暴動，認為政府必須撤銷所有政治檢控，



醫護在信中最後提及，特首林鄭月娥事隔三個月才撤回惡法來得太遲，提出的建議只是舊酒新瓶，重申政府必須真誠地面對市民五大訴求，缺一不可。