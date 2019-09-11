【反釋法遊行案】吳文遠被判入獄14天　但准緩刑1年

社民連主席吳文遠等8人於2016年不滿人大釋法，在遊行示威時與警方衝突，從而被裁定非法集結罪成，案件今(11日)在西九龍法院判刑，吳文遠被判入獄14天但准緩刑1年。法庭仍就其餘7名被告判刑中。

吳文遠(左)被判入獄14天但准緩刑1年。(李慧娜攝)

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案件原有9名被告，其中香港眾志主席林朗彥(24歲)及林淳軒(25歲)開審前已認罪，其餘7名被告：吳文遠、葉志衍、盧德昌、周樹榮、周嘉發、鄭沛倫及陳文威(年齡24至67歲)，被控煽惑他人參與非法集結、非法集結、襲警、阻差辦公等共8罪，最後只有年紀最長的周樹榮全部罪名不成立，獲當庭釋放，故今面對判刑的只有8人。

2016年釋法引發遊行及衝突

2016年立法會選舉後，政府於10月入稟法院，要求法宣告青年新政兩成員梁頌恆及游蕙禎被指宣誓無效，至11月初，有傳中央將會作人大釋法。同年11月6日，民陣舉行反釋法遊行，隊伍抵皇后大道中時，沒有按不反對通知書規定轉入銀行街，改道沿皇后大道西前往中聯辦，各被告參與了未經通知的遊行。吳文遠在干諾道西，突然從行人路爬上及坐在鐵馬上，煽動他人違抗警方命令，爬過鐵馬佔據干諾道西馬路。有示威者應吳的煽惑，嘗試爬過鐵馬及搖動鐵馬約20秒，與警方發生衝突。

吳文遠曾爬上鐵馬

裁判官黃雅茵早前裁決時指，吳文遠曾爬上並搖動鐵馬，並呼籲他人加入，會破壞社會安寧，而另外4名被裁定非法集結罪成的被告，全部均有爬上或推動鐵馬，並意圖是衝擊防線，也屬粗暴及擾亂秩序的行為。

裁判官早前為葉志衍 、陳文威、盧德昌、周嘉發、林淳軒索取社會服務令。辯方今進一步求情時望法庭參考報告內容，判處社會服務令。辯方又指案發時終審法院尚未黃之鋒一案下裁決，望法庭判刑以案發時的情況作基準，考慮非監禁式刑罰。

衝公民廣場案指引不適用於本案

辯方律師早前在求情時指，吳等人在干犯本案時，並未出現上訴庭就「雙學三子」衝公民廣場案下的判刑指引，「雙案」的指引是2017年8月才定立的，並無追溯力，不適用於本案。律師又指，社會環境現已轉變，現今市民對人大釋法不會如當年般大反應，故被告們重犯機不大。

案件編號：WKCC3654/2017