【逃犯條例】各區採逾200個樣本　金鐘中上環催淚彈殘留最長21日

反修例示威和衝突持續逾三個月，警方表示至今發放起過2000枚催淚彈。有化學工程師團隊在8月底至9月初到各區發生過衝突的地方，包括金鐘、上環、荃灣、九龍灣等，採集樣本分析催淚煙内化學物質在社區殘留的問題。 結果團隊在九龍灣德福花園平台、偉業街行人橋等，在衝突後的3至7日後仍然可以驗出相關的化學殘留物；至於金鐘、中上環一帶的化學殘留物更長達21日，反映即使是空礦的地方亦等於催淚彈化學物不會殘留，相反經過清潔後，催淚彈化學物則較難殘留。

化學工程師李浩基由8月18日的三星期內在不同的示威衝突的現場採集樣本分析催淚煙内化學物質。（鄭子峰攝）

化學工程師李浩基組成一隊約40人的團隊，由8月18日的三星期內，在不同的示威衝突的現場採集樣本分析催淚煙内化學物質，分析採集樣本分析催淚煙内化學物質，結果發現催淚彈內能引致人體不適的化學成分鄰-氯代苯亞甲基丙二膀（2-Chlorobenzylidenemalononitrile）及鄰-氣苯甲醛（2 Chlorobenzaldehyde），下稱CS，最長能夠在環境存在3星期。

團體採取樣本的方法，將一塊沾有溶劑的抹布，在30cm x 30cm的表面上進行兩次拭刷，取得表面塵埃及粉沫樣本，並將樣本放置至試管保存，再注入氣相色譜-質譜儀（Gas Chromatography-Mass Spectrum），再與CS的質譜數據作相對。但值得留意的是，因為團隊未能於化學品供應商購買催淚彈作相比的基準，故測試只會指出驗出有CS化學物質存在。

其中，團隊在金鐘，上環西營盤及深水埗的衝突後的 14至21 天才取樣，惟金鐘夏愨道的連儂牆、海富中心麥當勞的外牆，以及中信大廈的招牌；上環西營盤港鐵站出開的大廈；深水埗鴨寮街等排檔都找到CS化學物質，證明催淚煙內化學物質殘留時間能長達兩至三星期。

清潔後可減CS的殘留

另外，團隊在8月24日九龍灣警民衝突後的兩小時內進行取樣，並連續取樣7日，至第三日時德福花園與MCL戲院中間的石階中仍然能夠驗出CS。

相反，團隊同樣在8月25日荃灣衝突的兩個小時後抽取樣本，當時他們進入楊屋道街市的洗手間即感到眼澀等不適現象。惟團隊在經過8月26日清潔荃灣楊屋道街市活動後，他們再抽取樣本已沒有再驗出CS，顯示經過清潔等人為因素可減CS的殘留。可是，團體研究荃灣衝突時發現，楊屋道北面的河背街及眾安街内街未能測出或有低水平的CS；楊屋道南面的荃灣公園附近則測出較多的CS。

團隊在金鐘，上環西營盤及深水埗的衝突後的 14至21 天才取樣，但仍然驗出CS的物資。（鄭子峰攝）

綜合以上的結果，團隊相信催源煙的影響範圍是與空氣流通有關，包括比較窄的街道未有足夠空氣流通會更容易殘留CS，天橋基座，廣告牌，街舖外牆及大廈門口梯問等難受太陽、風吹的地方也更同樣較容易殘留CS。

李浩基提醒，由於催淚彈的粉末，抹出來也只是如平常的灰白色粉塵，市民不可能單靠肉眼分辨出來，盼望政府的相關部門能進行有關的催淚彈殘留物的化驗工作，好讓市民可以安心生活。