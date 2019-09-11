哈囉喂死因　鬼屋演員指有玩家不理指示前行　似知自己要往哪

海洋公園前年的萬聖節活動發生奪命事件，21歲青年在鬼屋「活埋凶間」疑遭棺材裝置擊中，即日不治。死因庭今（11日）續審，有鬼屋演員稱因誤會而站錯位，另一演員指，有玩家不理會其指示前行，依自己的方向走動，有如知道自己要往哪裏，故以為對方是職員。

鬼屋演員林攸昇(左)稱他原先被派企位，理會會見到死者張朝傑經過。(林樂兒攝)

死者張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動，在鬼屋「活埋凶間」由2號梯滑到下層後，疑被3號滑梯棺材裝置的底板擊傷，即日在律頓治醫院證實不治。

鬼屋演員為嚇玩家站布簾後

鬼屋演員林攸昇供稱，他後備演員，故沒有特定位置。他在案發前一晚被指派2個企位，先在上層的房間工作，後轉往下層2號與3號滑梯通道的交匯處。林指，受訓期間看過鬼屋平面圖及實地視察，當日無人帶他去下層的企位。他因之前見過同事站於另一處，便站在指派位置的旁邊，又為了嚇唬玩家而躲在布簾後。而他原先被指派的位置，理應會見到張走過。

菲律賓藉證人Gerald Mendalla供稱有玩家不理指示，似知自己要往哪，故以為對方是職員。(林樂兒攝)

菲籍證人以為不理指示玩家是職員

另一名菲律賓藉演員Gerald Mendalla供稱，訓練時獲指派站於下層3號滑梯的轉角通道，被布簾遮住；如有人經過，會探出半身嚇對方。他與林均指，嚇完玩家後要指出正確方向。

Gerald謂，當日有一名玩家不理會其指示前行，依自己的方向走動，有如知道自己要往哪裏，故以為對方是職員。他又稱，因戴上面罩且燈光昏暗，只能看到衣著顏色，未能見到面孔。

案件編號：CCDI-865/2017(DK)