【逃犯條例】陳肇始：大眾對政府信任不良好　認同義務急救員初心

雖然行政長官林鄭月娥早前宣布正式撤回《逃犯條例》修訂，但其引發的政治風波仍未平息。食物及衛生局長陳肇始接受傳媒訪問時承認，市民對政府、公營機構的信任不良好，政府需重建互信。 對於有義務急救員在衝突中受傷，陳肇始指「救援的初心是好」，惟需先評估現場情況是否安全。

陳肇始接受訪問時表示，醫護人員謹守崗位，他們只利用午飯和休息時間靜坐表達意見，由此顯示醫護人員的專業。（資料圖片）

對社會狀況感心痛

陳肇始接受香港電台訪問時表示，對於目前社會狀況感到心痛，承認市民對政府、公營機構的信任不良好，政府需落區與市民對話，互相了解困難，從而重建互信。

陳肇始表示，醫護人員謹守崗位，他們只利用午飯和休息時間靜坐表達意見，由此顯示醫護人員的專業，希望市民信任公營醫療體系。

另外，陳肇始接受《明報》訪問時表示，現時應盡快「止暴制亂」，可減低現場需急救機率，她又說：「做救援初心很好，希望他們評估現場情况，如很危險，急救員也可能遇危險，想救人都未必救到，希望大家幫人時，都要做適當評估。」

陳肇始承認，社會氛圍失去信心，大眾會對政府推出的政策會存質疑，需要評估政策會否在立法會遇上阻滯。