【8.31太子站衝突‧直播】消防處再解畫：警方曾多過一次稱無傷者

反修訂《逃犯條例》爭議持續逾三個月，8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」流言。政府多個部門先後多次召開記者會澄清事件，惟立法會議員毛孟靜昨（11日）取得一份消防處就太子站的行動紀錄文件，質疑消防處點算傷者人數的說法。 消防處今日（12日）下午2時30分將於消防處總部就8.31太子站事件舉行記者會，副救護總長曾敏霞及副消防總長（總部）陳慶勇將會出席。

陳慶勇先指出，毛孟靜所提供的文件是行動紀錄，當中有慣用術語，錯誤解讀或引起誤會，他稱該文件是撮要，但承認與完整的行動紀錄吻合。

他又回應坊間質疑消防將太子站及油麻地站的事故混為一談，致傷者人數不準確，他指傳媒分兩次查詢，但刊出報道時將兩站事故放在一起，他指消防早前已在記者會上澄清無誤導傳媒。

陳慶勇強調，消防處成員在當晚沒有見到死亡個案。(張浩維攝)

他談及當晚收到救援請求的時間表：第一宗事故發生在當晚10時49分，消防處收到市民來電，稱從直播畫面見到有伯伯在太子站內被打傷，救護車到場時是11時31分，救護員到達B出口，但其時港鐵站已封站。

第二宗事故發生於10時56分，據報港鐵太子站內有3人被打傷，11時17分有救護員到太子站E出口，至11時20分由E出口進入港鐵站。救護員於11時24分接觸到1名女士報稱受驚，該女子於11時31分離開太子站，並簽署了不需要送院的文件。救護指揮點人數時並不包括這位傷者。

第三宗事故於10時57分，消防處接報太子站有火警，確定為二級火警，消防於11時01分到現場，11時06分入站，在三號月台未有發現火警，但見到有傷者在月台，而隊中有成員具有先遣急救員資格，因此改為照顧月台上的傷者。

第四宗事故於當晚11時05分接報，其後確定為「涉及大量傷者的事故」，救護車與指揮官11時17分到B1出口，港鐵站已封站，經與警方協調後近11時半進入港鐵站。

+ 8 + 7 + 6

曾敏霞則講述當晚第一名消防現場指揮官入站後的情況，該指揮官並無帶檢傷分類卡入站，令該同事數人數是有困難，希望公眾理解同事只有一人，而月台範圍很大，需到處查詢傷者情況並作初步評估。

其時地面有一至兩架救護車到場，同事將地墊舖好，一度想從B出口入站，但未能成功，他們再走向有升降機的E出入口，經溝通後，至凌晨12時30分，其他19名增援人員入站。

她亦交代當晚救援點算傷者的時間表，時序如下：

11：46：初步評估後點算大約有10至15位傷者，當時未完全評估全部傷者

00：01：傷者人數更新為9位

00：15：傷者人數更新為10人，指揮官決定將傷病者集中在一個位置，方便處理

01：02：確定現場有7位傷者需要救護服務

曾敏霞稱，有多名傷者的大型事故現場，主要由消防或救護同事決定如何運送傷者，但太子站事件有些不同，她舉例一些「暴力或衝突事件」，如有人斬人、打架等，消防會等警方作建議及評估，再作決定。而8月31晚消防同事見到7名病人全部清醒，維生指數平穩，考慮到同事、病人的安全，以及太子往荔枝角的時間很短，且接近兩間大醫院，故消防最終聽從警方建議。陳慶勇則形容，是「當時最佳的選擇。」

陳慶勇強調，消防處的同事絕對不會隱瞞死傷者數目，「我哋無可能見到有死傷者無被好好照顧，自己走咗去。」他代表消防處再一次澄清，8月31日晚上，並無見到現場有死亡個案。至於會否存在消防救護同事或未必見到有傷者被警方運走，他多次重申不能評論自己同事見不到的事。

由於消防處點算須送院傷者人數多番變動，惹來外界懷疑，曾敏霞形容當晚的環境惡劣，是「非一般的大型事故」，因為當時傷者會流動，有人可能從受驚氣促變至毋須求醫，而這種傷患情況出現變化其實並非罕見。她續指被評為「嚴重」的傷者未必等同行動不便，即使氣促亦可能被評為紅色「嚴重」。曾敏霞透露，8.31當晚警方於太子站現場有行動進行中，被捕人士在警方陪同下有位置的移動，重申所有傷者都可以移動。

點算傷者救護員無帶分類卡

她稱不能排除同事曾重覆點算「嚴重」傷者，又透露已多次查詢該名負責點算傷者的同事，「佢都講唔到有無重覆點算。」她補充指，傷者總數「由10變7」是由同一位同事負責點算。

嚴重傷勢人士「由6變3」，原因何在？曾敏霞坦承「我其實都好想知」，她透露負責點算的同事無帶檢傷分類卡，無法重組事件，「事件已經發生咗，當時唔係一個好詳盡的紀錄。」

曾敏霞稱第一位入站的救護指揮原本預計有增援人員會帶檢傷分類卡，但其他增援人員需待60分鐘後才可入站，曾稱「同事無諗到會用頗長時間先有同事增援」。她指檢傷分類卡是方便人數點核，以及紀錄傷者傷勢以便通知醫管局，她形容同事無帶分類卡入站「唔係咁理想，但完全無影響病人治理。」又指事件中的指揮官有手寫傷勢在資料板上，其後口頭覆述予增援人員。有指警方拒讓3名嚴重傷者送院，曾敏霞澄清無收到相關資料。

陳慶勇直言「救援角度唔係咁好」，但會不斷溝通及協調。他又透露根據事件紀錄，救護人員曾於凌晨12時20分要求警方讓救護人員到站內增援，因此至10分鐘後救護員可入站。

曾敏霞(左)、陳慶勇(右)再代表消防處交代太子站831事件。(張浩維攝)

事發當晚有直播片段拍攝到，防暴警員在樓梯附近制伏一名「嘔白泡」的傷者，陳慶勇稱，已問過所有在場的消防救護同事，無人見到有「嘔白泡」的傷者個案，而所有傷者都是清醒送院。

他透露消防同事當時在三、四號月台，近B出口方向的位置照顧傷者，因傷者主要集中於該處。

被問及需延誤一小時才可增援是否可以接受，陳慶勇指今次有救援行動延誤，情況並不理想，相信經過今次8.31事件後，消防及警方會商討做法，查找可改善的地方，相信就算有同類型事件，警方應會讓救護同事及早治理傷者。

網上有短片拍攝到，一名女士在站內懷疑昏迷，曾敏霞稱消防、救護同事無見到任何昏迷個案，全部處理過的傷者都是清醒的。

陳慶勇強調，救護員當然以傷者利益為先，救援角度而言兩小時後才可送院是不理想，但他指難以比較當日的安排較好，還是在太子站E出口「夾硬出去」較好，因當時評估是地面危險，「我哋唔可以帶住啲傷者去搏。」他又稱現時安排可令傷者送院，亦無令傷勢惡化。消防當時是接受警方的特別列車建議，不能說是妥協，亦並非犧牲消防救護的專業。

對於外界質疑消防同事可從E出口進入，但未能從同一出口離開，陳慶勇稱有消防同事曾上地面，是基於警方的評估，警方指地面危險，建議透過特別列車送走傷者，他強調並非「警方阻止救護員從E出口離開」。而該批送院傷者是警方打算拘捕的人士，警方評估有機會「搶犯」，故不能忽略此因素。

警曾多於一次稱站內無傷者

警方當晚曾向救護員稱月台無傷者，陳慶勇指有救護員即時回應稱有主管已在月台工作，他認為這是溝通問題，經協調亦有救護員可進入月台。曾敏霞承認，警方曾多於一次向在場救護員指，太子站內沒有傷者。

當晚11時半只有一名見習救護主任到月台內檢查傷者狀況，陳慶勇解釋，當時太子站仍有警方做拘捕行動及截查可疑人士身份證，在衝突及暴力事故發生時，現場指揮是警方，消防需配合警方，因此只讓一名救護指揮入站做傷者評估。他稱同事及傷者的安全同樣重要，而其時亦已有先遣急救員在月台處理傷者。