【逃犯條例】「爆眼少女」指警未呈搜令　疑侵犯私隱　求法庭覆核

反修訂《逃犯條例》於8月11日的一場示威中，一名少女在尖沙咀警署外，疑遭布袋彈擊中右邊面受傷，據悉少女的視力亦受損，惟她一直未有報警。警方早前取得法庭搜查令，向醫管局取得少女的醫療報告。少女就警方拒絕提供相關搜查令及其資料，提出司法覆核，並指警方做法涉侵犯其私隱，案件今(12日)在高院處理，法官聽罷陳詞後，押後以書面頒布是否批出司法覆核的許可。

申請人「K」在8.11衝突中受傷，視力亦有受損。(資料圖片)

申請人的名字並不公開，以英文字母「K」代替。

指警做法令她無法採下一步行動

申請人的律師在庭上指，早前已多番去信要求取得警方獲得搜查令的資料。惟申請人在未獲通知下，警方已執行搜查令，警方至今亦拒絕提供搜查令的副本或相關資料。申請人的律師批評，警方做法不但侵犯申請人的私隱，及令申請人無法採取進一步行動

警願暫封存文件

代表警方的大律師則指，相關搜查令已執行，但願意暫封存文件。

少女的朋友早前在連登討論區呼籲公眾到場聲援，今日亦有約逾100人到庭旁聽，司法機構安排未能入庭的旁聽人士，坐在法庭外觀看電視直播。

一名疑為申請人家人的女子，離開法院時獲旁聽的市民拍掌支持。市民並叫口號：「香港人，加油」、「黑警，還眼」，「沒有暴徒，只有暴政」等。

案件編號：HCAL 2643/2019