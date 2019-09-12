土瓜灣酒家涉「呃秤」　龍蝦重量較實際少三成 　變相收多500元

中秋將至，不少港人均會食海鮮餐慶團圓。為打擊不法商戶於中秋高峰期前以不當手段銷售產品，海關早前進行代號「月兔」的全港性巡查行動，打擊不法商戶。海關今日（12日）表示，行動發現11宗懷疑違反《度量衡條例》的個案，其中土瓜灣有海鮮酒家，其售賣的龍蝦較宣稱重量少逾16.9兩，變相呃近五百元，為最嚴重個案，案件仍在調查中。

海關於過去三周展開針對酒樓、海鮮檔和水果零售店及預先包裝食品等，共四類店鋪作試購行動，並發現共11宗懷疑違反《度量衡條例》的個案。海關又指，商户以多個不當手段欺騙市民，包括使用不準確秤量器具、以口頭方式報大食物重量，以及在預先包裝貨物中，將包裝物料計入貨物淨重量等。

海關人員到全港8區多間食肆進行試購行動，點選海蝦、龍蝦、車厘子和冰鮮梅肉等，並發現11間分別位於灣仔、荃灣、深水埗、土瓜灣、葵涌、上環、長沙灣和馬鞍山等地區的酒樓及海鮮、水果等零售商戶，其提供食品的供應重量，較宣稱少0.35兩至16.9兩。亦有商戶以不同方式遮蔽秤量器具，令消費者並未能清楚看見，並透過秤量器具了解食品的重量，涉違《度量衡條例》。

消費者保障科度量衡課總貿易管制主任林彌遜表示，其中一間位於土瓜灣的海鮮酒家，其售賣的龍蝦宣稱重50兩，惟實際重量只得33.1兩，較宣稱重量少逾16.9兩，「呃秤」逾三成，多收500元，為11宗個案中最嚴重。林彌遜續指，海關人員亦發現長沙灣有售賣海鮮商戶，其售賣的龍蝦重量較宣稱少0.35兩，而該商戶亦將秤量器具面向店內，涉違反兩項《度量衡條例》，兩宗案件仍在調查中。

林彌遜表示，海關於今年1至8月，共檢控4宗涉有商戶使用不準確秤量器具的個案，較去年同期上升3宗。另外，海關於今年同期，亦檢控15宗涉有商戶口頭報稱食物的重量，不合乎食物實際重量度數的個案，較去年同期增加11宗。

消費者保障科度量衡課總貿易管制主任林彌遜表示，海關早前進行代號「月兔」的全港性巡查行動，發現11宗懷疑違反《度量衡條例》的個案。（張美華攝）

海關指，根據《度量衡條例》（《條例》），任何人在按重量或度量供應貨物時，必須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二萬元。

另外，根據《度量衡條例》，任何人在營商過程中秤量或計量出售的貨物時，如買者在場，須讓買者在視線無阻下清楚看見有關秤量或計量貨物的一切操作；用作確定貨物重量或度量的度量衡器具；及用作確定貨物重量或度量的度量衡器具所顯示的重量或度量。否則即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款五千元。

海關呼籲商戶遵守《條例》的規定，亦提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，而點選以重量供應的食品時，應留意食肆秤量時的過程。海關會繼續嚴厲打擊食肆供應重量不足的食物的不法行為。