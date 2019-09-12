【罷課】中大中醫生內地醫院實習被問「有冇參加遊行」憂人生安全

反修例風波持續約三個月，早前屢有身穿黑衫港人過關北上時遭公安截查盤問。中大反送中關注組發起「光復中大 全民起義」的集會遊行，關注中醫學課程及中大與北大雙學位課程須返回內地實習或攻讀的畢業要求，為保障學生人身安全，要求校方撤回相關課程要求，同時要確保中大學生不會因被捕或流亡失去學位。

中大反送中關注組今日下午發起「光復中大，全民起義」行動，約百名學生參與百萬大道集會。他們稍後再遊行經過語文學系、中文學系、中醫學系的所屬大樓，並以大學行政樓為終點。

中大反送中關注組成員羅同學表示，中大中醫學生憂慮北上實習的安全，希望校方可以不強制中醫生內地實習。(胡家欣攝)

現時不少大專院校均會安排學生到內地實習或交流。早前有報道指，有中大醫學院學生返內地實習過關時，被截停檢查手機及隨身物品。根據中大中醫學院課程簡介，學生須於內地中醫院或香港中醫診所各專科，進行為期一年半的臨牀實習。據了解，中大現時規定中醫生需要返內地完成部份實習時數。

中大反送中關注組今日下午發起遊行集會，關注中醫生北上實習及中大與北大合辦的雙學位課程落實情況。(胡家欣攝)

每半日會被問及會否參與遊行

關注組成員羅同學發言時表示，因中醫學生擔心「說話權力無法保障」故代為發言；他指，中醫學生留意到去年浸大中醫科學生陳樂行因普通話豁免試風波，在內地實習期間被恐嚇，被迫返回香港，至今休學兩年，擔心同類事件會否再發生。

他又引述北上實習的中醫學生稱，在過關時內地以國家安全為由截查搜身，要求刪除手機資料，又指內地中醫師會每半日查問同學，「周末會唔會去遊行」，審查同學愛國思想 ，擔憂自身人生安全，要求校方不再限制中醫學生到內地實習。

學生質疑校方推雙學位本科課程過於倉促

新學年中大與北大合辦語言學和中國語言及文學兩個本科雙學位課程，同樣引起同學關注。早前校方公布，兩個雙學位課程各提供五個名額予符合資格的本科生報讀。中大語言學系學生代表潘同學發言時表示，校方新學年與北大推行雙學位本科課程過於倉促，只在年初「小圈子」諮詢八名同學意見，會面過程只有一小時，卻未有廣泛公開諮詢，由諮詢到公布課程僅兩個月時間，質疑違反程序公義，「唔聲唔聲通過影響學生政策，然後話學生無了解。」

他又質疑，北大學術討論自由與香港有異，質疑為何雙學位課程選修學科的課程學分與本科課程要求不對等，形容雙學位是「送中課程」，呼籲同學作出關注。何同學則要求校方先解決課程細節才繼續推行課程。