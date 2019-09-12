趁妻出走與6歲女兒同床　中年漢認用下體戳女兒私處　判囚16月

內地女子與中年漢婚後移居香港，惟她與丈夫起爭執後會「離家出走」，留下女兒與丈夫在家，丈夫卻趁她不在家，與6歲女兒同睡一床，以下體戳女兒私處，事後女兒向班主任投訴父親用「好肉酸嗰度」及手觸碰她私處，事件才得以揭發。中年漢今（12日）就非禮罪被判囚16個月。法官指案情嚴重，被告違反女兒對他的信任。

45歲被告在區域法院承認趁妻出走時，非禮年僅6歲的女兒。(資料圖片)

現年45歲的被告，承認一項非禮罪，指他在2017年9月1日至2018年4月23日期間某日在家中睡房非禮當時6歲的親生女兒X。

趁妻出走與6歲女同床

案情指，女童X事發時6歲，就讀幼稚園高班，而其母親於2016年3月移居到港，惟1年後X母與被告起爭執，繼而就遷回內地，後來又返港，但每當與被告爭執時會經常前往內地。當X母親不在港時，被告會與X同睡一床。

女兒形容遭父用「好肉酸嗰度」性侵

在2017年9月1日至2018年4月23日期間某日，被告與X同睡一床，但被告撥開X的內褲，用下體戳X的私處，再把手放在X的頸背，並前後搖擺。X於去年4月23日向班主任投訴被告用「好肉酸嗰度」及手觸碰她私處，班主任放學後與X祖母交談，發現X亦曾向祖母投訴，於是報警。

母不知應信丈夫還是女兒

法官判刑指，本案案情嚴重，事主只有6歲，被告身為其父，違反事主對他的信任，案情指，非禮行為持續4至7次，而當時被告使用的力度大。

法官引述事主的創傷報告指，她現時情緒穩定，亦願意放下事件，原諒被告，事件沒對事主造成很大的傷害；而事主母親卻對事件感到矛盾，不知應該信女兒還是被告，並想被告盡快出獄，為她們提供經濟支持。法官終考慮到被告重犯機會低，不用事主出庭指證父親等因素，作以上判決。

案件編號：DCCC127/2019