調查指政府成學校最大壓力源頭 　四成指何君堯是政治壓力來源

自反修例風波持續，各間大專院校、中學學生自開學日（2日）起，發起罷課行動，表達訴求。 教協近日針對學校政治壓力來源進行問卷調查，近9成受訪者認為，是政府及教育局給予他們政治壓力。在開放式問題中，有近4成人認為，立法會議員何君堯是政治壓力來源。

近9成受訪者認為，是政府及教育局給予他們政治壓力。（黃詠榆攝）

教協於9月9日至12日期間，進行一項調查，對象為所有在中小學、特殊學校任教的教協會員，共收回668份回覆。

結果顯示，87.4%受訪者認為政府和教育局，令他們感到有政治壓力。另外，亦有76.8%受訪者指是因其他教育界人士，而感到政治壓力。

教協認為，結果反映政府、教育局和部分建制派議員已令學校受到很大政治壓力，如教育局多次公開反對罷課、要求學校上報學生缺課機制等。

教協又指，有學校反映警方曾聯絡學校，表示學生在校外聚集可能觸犯法例。教協副會長田方澤指，政府這些做法，均對學校做成極大壓力，認為政府應停止此等做法。

+ 13 + 12 + 11

而在開放式問題中，當問及甚麼「教育界以外人士」令他們感壓力，39.2%受訪者主動指何君堯是政治壓力來源。

建制派立法會議員何君堯早前提出反罷課行動，包括公開過102間疑參與罷課學校名單，成立民間監察罷課關注組督巡視游說名單內的中學停止參與或支持罷課等。

教協會長馮偉華批評，何及其關注組的做法，嚴重騷擾學校的正常運作，更加是製造白色恐怖，強烈要求何君堯立刻終止相關行為，「讓學校有足夠喘息空間，以教育專業處理事件」。