【逃犯條例】港大學生署理會長被白衣人藤打　已提出呈辭及離港

香港大學學生會署理會長黃程鋒提出辭去校內有關職務。他說，於8月30日曾被白衣人以藤條鞭打，為了家人及自身安全，他至今已離開香港，更說這是一趟「單程」旅程（one-way trip）。 他說，不能原諒自己在這段關鍵的日子中離港，更形容這是他「一生的恥辱」（lifelong shame），但事件發生後，他及其家人面臨極大壓力及困擾，期望學生會能原諒及接受他的呈辭。 港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩說，港大學生會評議會今日已收到黃的辭職信，將於周六召開會議討論，是否接納其呈辭。

香港大學學生會署理會長黃程鋒表示，日前被白衣人以籐條襲擊，為了自身及家人安全，決定離港及提出呈辭。（資料圖片／李澤彤攝）

黃程鋒在信中提及，在8月30日凌晨12時左右，他在灣仔修頓場館表演後，曾於軒尼詩道的巴士站候車，惟一名身高約1.75米、戴上口罩的白衣男子突然從後出現，並利用兩條被綁在一起的藤條，揮向他的頸部及左肩。

後來他用右手擋著攻擊，該名男子立即逃跑。他表示，仍今仍能感受被鞭打的痛楚，左腕亦出現傷痕。

形容襲擊經計劃

黃程鋒認為，這是經計劃的襲擊，絕非個別事件或巧合。在事件發生的24小時內，民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平亦被襲。同時，連同前港大學生會會長孫曉嵐，更有28名示威者被拘捕。

他批評，經過連月的示威，政權僅將香港推向「警察國家」（police state），並未有為學生或示威者負責或帶來希望，甚至要他們滅聲。

期望學生會能原諒及接受呈辭

黃程鋒說，雖然每日都期望可回港，但因應自己在校內的身份，為了家人及自身安全，他只能選擇離開，又說這是一個艱難的決定。

他表示，不能原諒自己在這段關鍵的日子中離港。他又指，每當看到香港的新聞及片段時，都令他很難受，又說現時離港是他「一生的恥辱」（lifelong shame）。他希望，學生會能原諒及接受他的呈辭。

他形容這場運動是「水革命」（Water Revolution），並得到全世界的注目。他說，雖然他已離開香港，但這場運動並未結束，他在海外仍會利用一切努力為香港抗爭。

學生會評議會時事委員會：行兇者無恥

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，批評行兇者無恥，向手無寸鐵的學生施襲，「學生哥可以做得咩？都係用口講兩句。」眾志副主席鄭家朗上周一（2日）大圍返回寓所途中突遭襲擊，彭則與另外兩間學生代表則於上月中公開表示從不同渠道收到恐嚇信息。彭認為，今次黃程鋒遇襲，雖然未知施襲者有否收錢，但相信與反修例政見有關，同時覺得強權勢力透過中間人打壓學生領袖。

他指，平日出街會較為謹慎及低調，例如盡量避免走入後巷，亦會戴上質地較硬身的鴨舌帽，以防禦攻擊。雖然目前人身安全受到威脅，但彭明言會堅持大專反修例運動，不會退縮。他指，港大學生會評議會今日已收到黃的辭職信，將於周六召開會議討論，是否接納其呈辭。