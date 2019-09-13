【逃犯條例】「爆眼少女」不滿警方取其報告求覆核　法庭決定受理

反《逃犯條例》修訂引發連月警民街頭衝突事件，一名少女8月11日的一次衝突期間，在尖沙咀警署外不遠處疑被布袋彈擊中右臉受傷，據悉其視力亦受損，但少女一直沒有報警。警方早前從一名裁判官手上取得搜查令，並向醫管局獲得該少女的醫療報告。惟少女不滿警方做法，更指警方曾向醫管局施壓，並認為警方做法侵犯其私隱，提出司法覆核，並要求法庭頒令，禁止警方使用報告的資料。法官昨日聽取陳詞後，今(13日)決定就少女的申請批出覆核許可。

「爆眼少女」稱事件發生後，其家人成了被「起底」對象，故法官准她以「K」作代號。(資料圖片)

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申請人現以英文字母「K」代替，答辯方為警務處。

K的代表律師昨陳詞時指，警方拒提供搜查令的資料，令K無法向法庭申請撤銷該搜令，而申請人的私隱亦遭侵犯。K亦擔心，不知道警方將來會否用同樣方法，向其他醫生索取資料。而警方多番向醫管局取報告，認為警方有向醫管局施壓之嫌。

警方的律師則回應指，警方於8月21和29日向醫管局派送兩張搜查令，要求索取申請人的個人資料和醫療紀錄，警方並於9月4日取得申請人的醫療紀錄，又同意暫封存涉案文件，以及暫不使用。

官認為有可爭辯之處

法官在判詞指出，本案是爭議警方拒絕向申請人提供搜查令。申請人質疑，不獲提供搜查令的資料，妨礙她採取一步法律行動。警方卻指，搜查令的內容涉及公眾利益特權，所以不應提供予申請人。法官認為，本案有爭議之處，因此批出司法覆核的許可，並安排盡快審理案件。

此外，法官又提到，申請人的證供顯示，她和其家人已成為「起底」和網上滋擾的對象。若公開其全名，或會令情況惡化，因此法官早前已頒令，禁止披露申請人資料，准她繼續以代號「K」代替。

由於警方已同意暫時將有關報告封存，法官認為現階段不需就此頒下臨時禁令。

案件編號：HCAL 2643/2019