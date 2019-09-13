空置稅草案今日刊憲　下月提交立法會作首讀及二讀

行政長官林鄭月娥於去年6月公布6項房屋政策新措施，當中引入「一手樓空置稅」備受關注。政策向空置逾1年的一手樓單位徵收額外差餉，徵收率劃一為兩倍。政府今日（13日）就實施「空置稅」的《2019年差餉（修訂）條例草案》（草案）刊憲，並公布會在下月立法會復會後，將草案提交立法會作首讀及二讀。

已落成但仍未售出的一手樓單位數目由2013年3月底約4000伙，增至去年3月底約9000伙。（ 資料圖片／余俊亮攝）

運輸及房屋局昨日向立法會提交資料文件，指留意到已落成但仍未售出的一手樓單位數目，由2013年3月底約4000伙，增至去年3月底約9000伙，認為趨勢不理想，需要就空置一手樓徵收額外差餉。

林鄭月娥於去年6月宣布，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。獲發佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位的發展商，須每年向政府申報單位的狀況；若單位仍未售出，在過去12個月內，有超過6個月未被租出，須繳交額外差餉，徵收率劃一為目標單位應課差餉租值的兩倍（200%）。

額外差餉涉及的單位不包括資助房屋和過渡性房屋、酒店和賓館、學校和大學的教職員及學生宿舍、醫院、安老院等。

林鄭月娥於去年6月宣布，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。（資料圖片／余俊亮攝）

政府發言人表示，為了讓估價署及業界有足夠時間就額外差餉機制下首次提交申報作準備，建議草案在獲得立法會通過並於憲報刊登當日起計的三個月後實施。

草案將於2019至2020年立法年度首次立法會議後的例行會議提交立法會，進行首讀及二讀辯論。