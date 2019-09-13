【UBER案】司機被排指非法取酬上訴　官裁敗訴

20多名Uber司機被指非法載客取酬被裁定罪成，其中24名司機不服早前提出上訴，為首宗Uber司機罪成後的上訴案件。聆訊期間，上訴方提出，乘客與司機之間沒有合約關係，且現時法例涵蓋範圍過闊，亦未能跟上科技發展，但律政司代表反駁稱案件與科技無關。高等法院今（13日）頒下判詞裁定眾司機敗訴。

24名uber司機就非法取酬罪成在高等法院提出上訴。（資料圖片）

原審時共涉28名司機，去年被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成，被判罰款3800至4500元不等。當中有司機未有提出上訴，亦有1名司機在是次上訴前去世，現時的上訴人亦渉24名司機。

司機爭辯是從Uber支薪

上訴人指，案中司機非直接收取乘客的車資，司機和乘客之間沒有合約關係，司機是由第三者、即Uber收到款項。同時，在案中沒有證據指司機在過程中預期收到酬勞，是因他們開車駕駛涉案的行程，他們或是從Uber支薪。

上訴人又指，現時的法例未能跟上科技發展，涵蓋的範圍過闊，並舉例指若有私人司機受老闆所託，開車接載老闆的朋友，而司機日常會收到老闆的工資，若以現時對法例的演繹，該司機是否亦屬犯法。

律政司反駁與科技無關

律政司則反駁指，案中由哪一方安排接載、由哪一方聘用司機並不重要，重要是司機駕車是出租或取酬載客用途，而且本案與科技無關，Uber提供一個便利的方法，以流動應用程式作安排，而非親身聯絡司機和乘客。

案件編號：HCMA381/2018