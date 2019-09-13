警為未滿16歲被捕人士申保護令　社工促社署設法倒塞漏洞

逾20名社會工作者於今（13日）中秋佳節到社會福利署辦事處大廈大堂舉行記者會，有社工認為，社署有責任保障青少年權益及保護社工安全，惟社署忽略自身的責任，未能解決公眾及社會工作者的疑慮。 香港社會工作者總工會主席倫智偉指，有3名未滿16歲的中學生遭警方申請保護令而被帶上少年庭，在保護令期間需入住兒童院，認為警方繞過社署申請保護令的做法不合理，促請社署盡快設法倒塞漏洞，並正式向警方表明社工在示威現場支援年青人的需要，以確保年青人得到應有的權利保障。

有社會工作者手持「這些叫武器是傷害人用的，香港人不是甴曱（曱甴），請停止濫捕」以及「這些叫防護裝備是用於自我保護，年青人不是曱甴，請停止仇恨」的標語。（曾凱欣攝）

140多名29歲以下、11名16歲以下年青人被捕

在場的社工高呼「守護年青年 社署有責」、「我係社工 守護公義 義不容辭」等口號，又分別讀出140多名、29歲以下的被捕年青人和11名16歲以下被捕年青人的年齡及其控罪，控罪主要以暴動罪、非法集結、管有攻擊性武器、刑事損壞等為主，當中亦有一名只得16歲的少年被控暴動罪。

警繞社署申保護令 倫智偉質疑其做法「未審先判」

倫智偉提到，有3名16歲以下的被捕少年，由警方繞過社會福利署，直接向法庭申請保護令，當中包括一名出席深水埗放映會後被捕的15歲中學生及另外兩名同日被捕的13歲中學生。他強調，警方絕不是適合評估兒童福利需要的人士，認為其工作應交由社署或專業社工負責。他又以2014年雨傘運動時，俗稱「粉筆少女」的事件為例，指出當時警方以相同方式繞過社署為未滿16歲的少女申請保護令，反映警方或濫用保護令申請程序，質疑其做法變相是「未審先判」，惟社署5年來沒有努力堵塞法律漏洞。

逾20名社會工作者到社會福利署辦事處大廈大堂舉行記者會。（曾凱欣攝）

倫智偉指警方繞過社署為未滿16歲被捕人士申請保護令，或濫用保護令申請程序，質疑其做法變相是「未審先判」。（曾凱欣攝） 倫智偉指，當中一名少年於雙親家庭長大，在學校更是品學兼優，顯示家庭指導及溝通足夠，惟社署派出的感化主任，在庭上並沒有為其發聲或主動聯絡家人交代法庭的程序，在少年進入兒童院後，亦沒有社署社工主動聯絡家人，質疑社署未有盡責，最終少年需由父母透過司法覆核推翻裁判官的保護令。他認為，社署刻意迴避個案，擔心若有同類型事件時社署會再坐視不理。

有社工認為，社署有責任保障青少年權益及保護社工安全。（曾凱欣攝）

若社署未有回應 或考慮下一步行動

他又表明，社總已多次去信及質詢，強調社署應向警方嚴正交涉及肯定社工在示威現場的工作，但現仍未有公開表態，令社工陳虹秀被控暴動罪，以及多次出現有社工被警方趕離現場，無法觀察警方使用武力的情況，亦無法盡快支援被捕人士。

他促請社署設法倒塞有關申請保護令的漏洞，並正式向警方表達社工支援年青人的需要，確保年青人得到應有的權利保障；他又提到若一星期後社署仍沒有回覆，不排除會在社署辦事處大廈外至警總排成800米長的業界人鏈，表達其對社署的訴求。

陳虹秀認為自己在示威現場只是進行人道工作，不應懼怕任何濫捕，作為社工更應繼續在場，為年青人提供情緒支援及接觸有需要的年青人。（曾凱欣攝）

陳虹秀：作為社工更應在場

被控暴動罪的社工陳虹秀認為，社工在示威現場是作人道工作，但近日多次眼見有社工被警員趕離現場，社工無法關注被捕人士有否得到人道對待及提供被捕支援。又指社工一向有進行外展工作，包括在街頭接觸有需要的年青人，認為社工在現場「做緊嘢」，不應被警方阻礙工作，對警方的做法匪夷所思。對於今次被捕，她認為自己只是進行人道工作，不應懼怕任何濫捕，作為社工更應繼續在場，為年青人提供情緒支援及接觸有需要的年青人。

她指，曾有年輕的被捕人士透露自己被捕其間被反手鎖上手扣達7至8小時，更有被捕人士因被反手扣上，而需用腳踢著放置隨身物品的行李箱前進，排隊登記隨身物及證物。她質疑警方對於已被制服及拘捕的人士反手鎖上手扣的必要，認為當中或牽涉人權問題。