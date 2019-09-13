殯儀業漢涉多番強姦非禮16歲女兒　女兒抗拒反說：因為媽咪老喇

從事殯儀業的中年漢，涉嫌多番性侵文靜內歛的16歲幼女，幼女提出反抗，他更對女兒說：「因為媽咪老喇！」又不理有人在家，仍在家中侵犯女兒，包括把女兒壓下並拿出避孕套，女兒不斷反抗，還說：「去到呢個位你叫我點停？」女兒雖有向姐姐及老師提及，惟怕破壞家庭而不肯報警，終在忍受3年後，在姊姊鼓勵下才揭破事件。父親否認非禮、強姦及企圖強姦等7罪，案件今（13日）在高等法院開審。

從事殯儀業的46歲男被告在高等法院否認強姦非禮16歲女兒。(資料圖片)

現年46歲的被告，被控於2015年6月至2018年9月11日期間5度非禮女子X，亦曾強姦及企圖強姦她。

控方在開案陳詞指，女事主X為被告的幼女，被告另育有2女1子，X的性格文靜、內歛，與家人關係不算好。

被告問女兒：畀我入好唔好

於2015年6月某天下午，只有16歲的X及被告在家，X在自己的房間內溫書，後來感到疲累，伏在桌上睡著，期間X聽到被告進入房間，及後被告從後摸她的胸部，又蹲在她旁邊摸她大腿及小腿，被告當時向她說：「因為媽咪老喇」。X欲離開時遭被告按在桌上，被告然後向X說：「畀我入好唔好？」X一度想掙脫被告但不果。被告繼而脫下X的褲子，嘗試插入X下體，X感到疼痛並掙扎大叫，被告聽到X的長姊按門鐘才停止侵犯。

事後X感到害怕，亦不敢將此事告知姊姊，X同年7月曾向被告表示擔心會因事件而懷孕，被告則向她指，若她懷孕會帶她墮胎。

向女說看外國好多父女可一齊

約於2015年7月尾某天，當日只有被告、X及X的弟弟在家，被告趁與X在廚房單獨相處時，向X表示：「好鍾意你，不如一齊死。」又說：「睇過外國好多父女都可以一齊。」被告及後將X推到牆邊強吻她，直至X的弟弟洗完澡後才停止。

女兒哀求下才停手

同一天晚上，被告藉詞想與X商討弟弟的事情，誘她到其睡房，將她壓在床上，脫去她所有衣服，對她上下其手，又舔她的下體，期間X叫救命及反抗，但被告仍在床下拿出一個安全套，又向X說：「去到呢個位你叫我點停。」X不斷哀求被告不要侵犯她，被告最終停手。

著寫下心對家人心底話即失控

X在2017年2月21日參與學校訓練營，老師著學生寫下對家人的心底話，X突然情緒失控，並將被性侵一事告知老師，校方得知事件後一直勸X報警，但X擔心母親不相信她，又怕會令家庭破裂，故一直沒有報警。

姊曾見妹偷偷哭泣

後來，X的長姊看到X睡覺時偷偷哭泣，查問後才得知X遭被告性侵，但X仍因不想破壞家庭而沒有報警。2018年9月11日，被告再次在家中向19歲的X伸出「魔爪」，抓著X並問：「可唔可以借隻手畀我？」又抓X的胸部及以下體磨擦X的背部。翌日X向長姊投訴事件，在姊姊鼓勵下，X終於在同年9月13日報警。

案件編號：HCCC79/2019