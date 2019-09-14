【9.14機場】再壓力測試？多名軍裝警駐守　未見有人聚集

反修例觸發的風波未平，有網民早前再發起今天（14日）進行「機場壓力測試」，但其後又有人稱取消塞機場，呼籲市民勿再塞機場。記者中午乘巴士抵機場，期間交通順暢，而機場一號客運大樓亦不見異常，未見有示威者或到機場觀光人士，機場管理局也沒有派人在機場巴士站驅趕等巴士人士。機場巴士、機場快綫等交通工具均如常運作，無作出特別安排。

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記者中午乘巴士抵機場，期間交通順暢，道路未見阻塞。機場客運大樓仍實施人流管制措施，旅客需先於出入口出示證件、機票等以進入大樓，大樓內各樓層運作如常，有軍裝警員、機場特警巡邏，未見有示威者或到機場觀光人士。

而機場巴士站雖有旅客及市民坐下等待接機及等巴士，但機管局未有如9月7日般派出職員驅趕，但就有警車駐守在巴士站附近，也有十數名警員在巴士站戒備。

港鐵、新巴城巴等都無預先就機場巴士、機場快綫等交通工具作出特別安排。

記者今早亦在東涌站及東薈城一帶視察，未見有示威者，也不見有特別交通安排，市民仍可乘S1前往機場。

記者9月14日早上在東涌站及東薈城一帶視察，未見有示威者，也不見有特別交通安排。（梁煥敏攝）（梁煥敏攝）

有市民同樣於過去兩個周末發起「機場交通壓力測試」，不過於上周六（7日）的行動前，港鐵宣布機場快線由香港站直達機場，不停九龍站及青衣站等中途站；而亦有警員分別於港鐵香港站及青嶼幹線青馬收費廣場搜查車輛及部分乘客。同時亦有機管局職員於機場一號客運大樓外的巴士站向多名候車、坐在椅上的年輕人宣讀禁制令，要求他們離開。機管局未有解釋涉及的準則，最終一名女子被捕。

▼9月7日各區示威情況▼