【逃犯條例．直播】警入淘大商場拘捕數人　居民圍管理處要求交代

反對修訂《逃犯條例》風波未平息，近日在本港各大商場，均有反對修例市民合唱，要求政府回應五大訴求；但同時，亦有大班中年人士也到大型商場，唱國歌和揮動中國國旗。雙方多次碰面，引發互相指罵。 今日（14日）下午2時許，為數約300名中年及以上人士，到九龍灣淘大商場揮動大小國旗和唱國歌，稱是撐警察及支持一名與反修例人士衝突的教師，商場內部分店舖即時落閘。但未開始已引起衝突，他們當中有人與數名穿黑色衣着青年口角，繼而動武，商場保安未能控制場面，有手持國旗的人士，拉扯不同意見人士的口罩，他們亦有被搶國旗，期間有人打鬥至流血。約10分鐘後約50名警員到場，分隔雙方，帶走數人。

數十人到淘大管理處，要求交待為何讓警方進入商場。（羅國輝攝）

淘大商場管理處人員向居民解釋警方入內執法。（羅國輝攝） 【21:40】有淘大居民要求，經理要向發展商恆隆地產反映，警方在無商場方同意下進入商場屬「違法」。經理回答，會向公司上層反映相關意見。途中插曲，有男居民不滿其他居民抗議管理處聲浪過大，雙方一度口角，及後男居民離開。 【21:14】淘大商場經理表示，在衝突時已盡力協調，相信大家見到「警察今日帶咩入嚟」，而淘大商場有超過12個入口，已盡可能加派同事。有人問經理，商場職員是否失職，經理強調已經盡力。經理又稱，自己無報警，對警方進入商場並不知情。 【21:03】淘大商場經理黃先生多次稱從未報警，下午同事盡力照顧業主、住戶及顧客需要。有人問為何容許有「藍」方人士進入商場非法集結，又問為何不拒絕警員入商場。 【20:48】數十名淘大花園居民晚上到管理處，要求交代准許警方入商場進行執法行動。

在約6時，多名青年疑因「捉鬼」問題，發生打鬥。（李澤彤攝）

【18:08】 有大批軍裝警員到場，早前被包圍的兩名男女，及自稱為該名女士胞兄的男子帶上警車。其後多架警車亦陸續離去。

【18:00】多名青年「捉鬼」打鬥。原因是期間有社工疑因以人鏈保護該兩名中年男女，惹起在場人士不滿，並爆發肢體衝突。當中有人被按壓在地上，過程中有人被指責為內鬼。至於該兩名中年男女則於混亂過程中離去。

【17:28】 有兩名中年男女在場被在場人士包圍及指罵。該名姓黃的女子事後稱，自己為生態攝影愛好者，並於活動前已到達現場。她稱事發時自己前往廁所途中，因看到有人接受傳媒訪問，故停下拍攝，其後被現場人士指責她拍攝「大頭照」。被問及有否拍攝在場人士的大頭照，她未有否認，僅稱自己難以換鏡頭。至於另一名姓鄭的男子則因見她被在場人士包圍，嘗試上前協助，稱二人不認識。

其後有一名自稱為黃姓女子兄長的男子到場，勸籲她離去，向其稱「如果圍住你嘅係白衫，就溶咗你好耐。」他又向在場人士表示為「家族黃藍糾紛」，惟她仍然拒絕離去。

撐警一男一女市民留在淘大商場內，與不同意見的市民理論，再起衝突。商場職員了解二人情況及有無受傷，給了兩包冰給二人敷頭。（鄭翠碧攝） 【17:27】兩名撐警的一男一女市民一直留在淘大商場內，與不同意見的市民理論。現場氣氛一度升溫，發生推撞，但有年輕人呼籲現場的人不要再理會二人，以免警方再進入商場，令更多人被拘捕，現場市民大叫「一齊走一齊走」。有社工在場，呼籲各方冷靜。兩名撐警市民一直在一邊，有時看電話。

由於一名女子從電梯跌下受傷，數名警員再度進入淘大商場。（胡家欣攝）

女子由電梯上跌下，疑似甩牙流血。（梁煥敏攝） 【17:11】一批穿黑衣人士追罵在場軍裝警員，並以雨傘敲打警車，其後警員登車離去。 【17:06】一名中年女子由電梯跌落地下，口部流血，似甩了一隻門牙。有救護車進入商場，救護員為她治理；同時有多名軍裝警員到場，他們持有盾牌及手持警棍。該名女子清醒，以擔架床送上救護車。 【16:56】 淘大商場內再市民與持相反意見人士發生爭執。

警員處理淘大商場衝突後，開始撤離。（鄭翠碧攝）

【16:48】 警員全部撤離淘大商場。

【16:40】在場警員登上警車離去，有市民拍手歡呼。其後市民未有隨即離去，仍然跟隨警車及沿路高呼「放人」，有人向警車撒溪錢及攝陰司紙。

【16:30】 大批市民在淘大商場外指罵在場的防暴警員，斥他們選擇性執法。在場警員以盾對着在場市民，並陸續向後撤退至牛頭角道。

一名女子跪求警方釋放被捕青年。（羅國輝攝）

【16:27】警員開始收隊離場。

【16:07】一名中年女子跪在地上，要求警員釋放一名被按在地上的青年。

一名脫去上衣男子被捕，有救護員為他敷膝頭傷口。

楊先生稱透過電視看到兒子被數名警員制服及拘捕，故到場要求警方解釋為何拘捕其兒子。（胡家欣攝） 【16:13】 一名中年男子一直跟隨在場警員，並指罵他們，一度需要同行女子進行調停。該名男子聲稱自己姓楊，向傳媒稱自己為淘大花園居民，當時與兒子在場用膳，透過電視看到兒子被數名警員制服及拘捕，故到場要求警方解釋為何拘捕其兒子。 他指警方未有任何答覆，僅他稱不要衝擊警方防線。商場內有不少市民向在場警員高呼「黑社會」，並要去他們放人。

有人受傷流血。（李澤彤攝）

【16:05】 商場內再有人被警員制服，兩名警員在商場地下位置將一名男子按壓在地，並有警員搜身，現場有多名警員圍成圓圈，包圍現場。

【16:02】有救護員到達商場外位置，並帶同擔架在警方防線範圍內。

【16:01】有多名穿上「守護孩子」反光衣的人士到場，包括陳伯。陳伯與在場警員理論，惟警員稱「警方做緊嘢」，並要求他們離去。隨後陳伯與另一名「守護孩子」的成員一同離開警方防線。

【16:00】 數十名警員在商場外位置築起防線；再有多名穿著白衣、未有戴上口罩的青年被警員帶上警車。

【15:41】在一樓層，雙方陣營繼續對峙，有一方高叫「光復香港 時代革命」、「香港警察 知法犯法」，另一方持國旗人士高唱國歌，又不時斥對方是「垃圾」，雙方再起衡突，各方都有人嘗試調停。

【15:40】再有多名持盾的防暴警察到場，警員人數增至逾百人。

警場到場後帶走數名青年。（李澤彤攝）

防暴警察到場後，場內仍不時有兩個陣型人士衝突。（胡家欣攝）

【15:39】多名九龍灣女街坊十分激動，批評警方拘捕青年人，形容是世界末日，「一個細路要不要六、七個警員按住？」

【15:35】在淘大商場G層，仍然有大批手持國旗的人士聚集，記者現場所見，未見有警員到G層。之前警方曾到出入口位置，分隔兩批不同意見的人，警方一度帶走一名上身赤裸的男士。

【15:32】警方追出商場外，出示寫有「警方封鎖線不得越過」的黃旗，拘捕數名戴口罩或蒙面青年，更將一名穿黑衣青年撲倒在地上，扣上手銬拘捕。

警方在衝突發生約20分鐘後到場，分開雙方。（梁煥敏攝）

【15:19】據報部分淘大商場出入口已封閉，警方帶走數人。淘大花園業主委員會主席葉興國在場呼籲雙方冷靜。

【15:16】警察增至約50人，現場打鬥暫時停止。

【15:12】逾十名警察到場，分開兩批人。持國旗人士高呼「警察加油」。

【15:03】持國旗、穿白衣人士與在場一批青年發生口角及打架，青衣喝斥持國旗人士「返大陸」、「支那狗」，有人跌倒、甩鞋。

今日（14日）下午2時許，一批市民到九龍灣淘大商場聚集，並高掛中國國旗。（梁煥敏攝）