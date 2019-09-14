劇壇資深翻譯陳鈞潤逝世　留言道別親友：「退隱天堂，不問世事」

人離世之後，一般都由親友代其公布消息、處理後事，但劇壇資深翻譯陳鈞潤，卻使用了一個特別的方法向朋友道別。中秋翌日，他以「退隱天堂，不問世事」為名，告之大家他在中秋正日與家人道別後，決定先到天堂，與天使們唱聖詩、講文學、論戲劇，感激與大家一直以來的指導及鼓勵。

陳鈞潤致力培訓劇壇新一輩，生前仍為中英劇團的顧問。（中英劇團網站圖片）

陳鈞潤在香港出生，父母沒受過正式教育，但他考入皇仁書院，接受英語教育。身在華人家庭、父母經營雜貨店的他，自知英文水平不足，為了急起直追，主動跟印度同學交朋友，練習英文，最終在中七高考中考獲佳績，拿到英皇愛德華七世獎學金入讀香港大學，主修英文與比較文學。

熱愛文藝的他，反而選擇任職大學行政工作，只在業餘擔任翻譯、編劇、作家及填詞人，他曾在訪問中透露，自己不想將興趣變為職業，不想為了食飯而在文學上妥協。只在業餘工作，他卻成為了文藝界的要員，翻譯了不少不朽名劇，除了英文，亦有意大利文，更被形容為戲劇界的殿堂級人物。

他擅於將外國名著翻譯成有擁有地道香港或中國背景的劇本，如把莎翁《第十二夜》翻譯成中國故事《元宵》，以及把法國作品《大鼻子情聖》譯成具唐代背景的《美人如玉劍如虹》。雖然一度被批評為離經叛道，但他堅持自己的風格是中西文化融匯，漸漸自成一派。他表示，自己享受香港人能身處中英文化中的樂趣，亦堅持香港人應學習英語。

我好珍惜我的背景，整個香港都應珍惜。能夠有東西方文化的精粹，是香港成功的因素。 陳鈞潤在2003年接受《壹週刊》訪問時所言

陳鈞潤生前曾在香港電台第四台主持歌劇世界，亦曾任康樂及文化事務署的戲劇及歌劇顧問，經他翻譯的舞台劇多達數十部，包括兼任填詞的多部音樂劇，包括《有酒今朝醉》、《窈窕淑女》、《花樣獠牙》及《迪士尼阿拉丁》。就連1997年香港回歸的千人大合唱《九州同頌》，他亦有份負責填詞，獲香港作曲家及作詞家協會頒發本地原創正統音樂最廣泛演出獎。他亦致力培訓劇壇新一輩，生前仍為中英劇團的顧問。

陳鈞潤離世前留下了與朋友道別的說話，祝大家中秋快樂，又為良久沒聯絡親友感抱歉，他笑言自己人月兩團圓之日跟家人道別後，決定先到天堂與天使唱聖詩、講文學、論戲劇，並將經歷過的都珍而重之地留在心，即日起「正式退隱天堂，不問世事」，將世事交給其大兒子陳雋鶱處理。