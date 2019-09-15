市建局計劃增撥57安置單位予社聯 料超過120單位改作過渡性房屋

市區重建局行政總監韋志成今（15日）發表網誌，當中提及局方計劃稍後增撥57個安置單位予香港社會服務聯會，作為過渡性房屋用途。這些新撥出的單位，包括42個經翻新的一人和二人單位，以及15個分別在豉油街項目和荔枝角麗珠大廈的家庭單位。若計及早前已落實給予社聯的67個安置單位，合共將有超過120個安置單位改用作過渡性房屋。

韋志成今日在網誌提到，為著土瓜灣區及日後的重建項目作準備，市建局早前在其安置大廈進行樓宇維修工程，並將當中的一、二人單位翻新及優化設施，是本著「以人為先」的信念，全面檢視其用於合資格租戶調遷的安置大廈的裡裡外外，讓租戶可入住比舊居環境大為改善、大廈設施合乎現代標準的單位，改善生活。而在現行給予租戶的補償和安置機制下，受影響的合資格租戶可選擇特惠現金津貼，或接受安置安排。

市建局轄下四幢安置大廈將陸續翻新

他又提到，市建局轄下的四幢安置大廈，於1980至1990年代落成，分佈於旺角、荔枝角、大角咀和西營盤，合共提供約500個單位作安置用途。他稱，在可行情況下會盡量優化安置單位的設施配套，令租戶住得更舒適。同時，因應重建項目內大多租戶都是一、二人的家庭，局方將安置大廈內部份大單位改裝成多個細單位，配合實際需要之餘亦善用資源。四幢安置大廈涉及改裝及翻新的單位，料在完成工程後可提供約160個備有獨立洗手間的一、二人單位。由於這些工程涉及改動單位間隔和重鋪水管，工程範圍較大，為減低對住戶造成的不便，改建工程需要用兩年時間分期進行。

李女士（右）上月初遷入剛翻新後的安置單位，對新居感到滿意，指對比起舊居劏房環境和衛生，有明顯改善。（網誌圖片）

他指出，局方計劃稍後增撥57個安置單位予香港社會服務聯會，作為過渡性房屋用途。這些新撥出的單位，包括42個經翻新的一人和二人單位，以及15個分別在豉油街項目和荔枝角麗珠大廈的家庭單位。若計及早前已落實給予社聯的67個安置單位，合共將有超過120個安置單位改用作過渡性房屋，相信可協助社會上其他有短期住屋需要的人士，盡早遷離惡劣的居住環境，改善生活。